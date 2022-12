Päivän ravit: Suvionni kasvattaa voittoputkeaan Teivossa Tiistaina ravataan Ylöjärvellä sijaitsevalla Teivon kaviouralla. Ilta pitää sisällään yhdeksän lähtöä.

Toto5-peli starttaa lämminveristen ryhmäajolla, jotka ovat ansainneet enintään 22 000 euroa. Kotiradan Enge Jas tähtää kolmanteen peräkkäiseen voittoon. Tino Keväänrannan ajokki starttaa matkaan takarivistä. Sitä haastaa Let Her Go.

Toinen kohde on kolmevuotiaiden lämminveritammojen Tammasarja. Sukuvarsa Callela Ladybird jahtaa kolmatta peräkkäistä voittoa. Santtu Raitala ohjastaa ja Markku Nieminen valmentaa.

Kolmannen kohteen taistelupari on Malala Boko ja Silent Starlight.

Neljännen kohteen suosikki on 60 metrin takamatkalta starttaava Suvionni, joka kilpailee todellisessa hurmiossa. Ruunalla on alla Toto75-voitto Teivosta. Kovin haastaja on 20 metriä edempää kiihdyttävä Tulipiirto.

Päätöskohteessa Janelle pyrkii jatkamaan kultakannassa. Sillä on alla hieno voitto Lappeenrannasta.

Teivon ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Jägersrossa. Hanna Lähdekorpi ohjastaa Conrad Lugauerin valmentamalla Ready For Partyllä amatöörilähdössä, joka ajetaan kolmantena Toto64-kohteena.

Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.