Ravivihje: Varmoja tarjolla moneen makuun – Bergsåkerin Toto75-pelissä on jackpot-rahaa jaossa yli kaksi miljoonaa euroa Bergsåkerin radalla Sundsvallissa ajetaan lauantain Toto75-kierros Ruotsissa. Peliaika päättyy kello 17.20.

Kierroksen peliehtoja parantaa hieman yli kahden miljoonan euron lisäraha, jonka ansiosta potti on jopa 4,6 miljoonaa euroa. Kierros on vaikeustasoltaan helpommasta päästä ja varmavaihtoehtoja on tarjolla useampia. Kierroksella on kolme suurta suosikkia, kolmannen kohteen Månlykke A.M, neljännen kohteen Ivanka Amok ja päätöskohteen Don Fanucci Zet. Tietyissä tilanteissa näistä voisi käyttää peliteknillisistä syistä kaikkia varmana eri yhdistelmissä.

Vihjesysteemi rakennetaan kahdella varmalla, mutta kuitenkin vain ainoastaan yhteen suureen suosikkiin luottaen. Toinen varma ei ole edes kohdelähtönsä suosikki, joka auttaa hieman siinä, että osuessaan kaikki voittoluokat toteutuisivat helpommin, eikä yhdistelmät sisältäisi niin paljoa rivejä, joilla ei ole alavoittomahdollisuutta.

Urheilullisesti kierroksen ykköslähtö on päätöskohteena ravattava miljoonalähtö Sundsvall Open Trot.

Päivän varma

Månlykke A.M. (T75-3) ei ole tällä hetkellä aivan optimaalisessa huippukunnossa, mutta ori on perusluokaltaankin niin kova tekijä tähän lähtöön, että se kelpaa 65 prosenttia pelattuna vihjesysteemin tukipilariksi tuomaan osuvuutta. Juostava 2640 metrin matka on hevoselle ilman muuta etu. Viimeksi Bollnäsissä hevonen piti keulapaikalta voittoon lopulta ihan varmoin ottein, vaikkei hevoselle juurikaan varaa jäänyt.

Päivän ideavarma

Behind Lord (T75-1) ei ole luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta tällä kertaa tässä tehtävässä ruuna on hyvä varmahaku avauskohteeseen. Nopealla ruunalla on loistava mahdollisuus puolustaa huippupaikalta keulapaikka, mistä nelivuotiaalla on hyvä sauma johtaa lähtöä alusta loppuun. Viimeksi Dannerossa hevonen teki hyvän kirin kakkoseksi. Vastaavanlaisena voitto ei saa tulla yllätyksenä. Juostava lyhyt matka on ilman muuta etu. Vain 17 prosenttia luotettuna hevonen on hyvä ideahaku.

Päivän ideamerkki

Woodcutter (T75-2) on hyvä täsmävarmistus suosikille. Ori ei ole auton takaa vikkelin avaaja, mutta kakkosrata on oikein hyvä lähtöpaikka hevoselle. Hevonen on kilpaillut pienen tauon jälkeen kahdesti ollen molemmilla kerroilla hyvä. Tällä kertaa hevoselta riisutaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois, mikä on mielenkiintoinen kokeilu. Nelivuotias on aliarvostettu alle 10 prosenttia luotettuna.

Vihjesysteemi

1 Behind Lord (4,6)

5,2 (1,6)

8 Månlykke A.M. (7,6)

Kaikki 14 hevosta (8,11)

2,1,5,8,3,6 (11,4)

7,8,9,11,1,3,4 (2,10)

6,1,3,4 (9,5)

4704 riviä - 235,20 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä