Päivän ravit: Rokin Maxi jäähyväiskiertueella Kouvolassa Torstaina ravataan Kouvolassa. Ilta sisältää yhdeksän lähtöä.

Rokin Maxi päättää kilpauransa vuodenvaihteessa. Ori kilpailee hyvässä vireessä vanhoillakin päivillä kuten Teivon Toto75-kierroksella nähtiin. Kuva: Maisa Hyttinen

Toni Sarkama

Toto5-pelin avauskohteessa pitkän pakin Rokin Maxi juoksee uransa viimeisiä kertoja. Torstaina ori suorittaa viimeisen kilpailun Kouvolassa. Vastaan asettuvat voittovireen löytäneet Maisteri Jutila ja Tuuskanen.

Toisessa kohteessa kohtaavat Tapio Mäki-Tulokkaan tallin kaksikko Ivonne Hoss ja Knows The Way.

Kolmannessa kohteessa Villivisa pyrkii kirkastamaan taulun kakkossijat kullaksi.

Toto5-pelin päätöksessa Amour Amiko koittaa myös kirkastaa totosijojaan kullaksi.

Kouvolan ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Gävlessä. Katja Melkon tallin Vice Versa Diamant on kierroksen pankki. Jorma Kontio ohjastaa hevosta. Ruuna starttaa kolmannessa Toto64-kohteessa.

Gävlen Toto64-peli starttaa kello 20.30.