Päivän ravit: Historian viimeinen Magic Monday ajetaan Lahdessa ja Seinäjoella Raviviikko 51 käynnistyy kahdelta paikkakunnalta. Ruotsin ykkösravit ajetaan Färjestadissa.

Seinäjoella ja Lahden Jokimaalla ajetaan kahdeksan lähdön verran. Ravi-illan seuratuimpia asioita on, ohjastaako ajajaliigan ykkönen Santtu Raitala voiton numeron 400 tälle kaudelle. Hänellä on tällä hetkellä voittoja kasassa kotimaan tilastojen valossa 399 kappaletta. Raitala ohjastaa maanantaina Lahdessa. Hänellä on jo alkuraveissa hyvä voittosauma Reload Pellinin kanssa.

Toto65-pelin avauskohteessa Petri Klemolan tallin Trouble Leader pyrkii kirkastamaan totosijat kullaksi takarivistä huolimatta.

Toisen kohteen taistelupari on Disain ja Helmen Humu. Neljännessä kohteessa All Star Mint koittaa jahdata kauden voittoa numero 15 plakkariin. Tuolloin ruuna olisi vain yhden voiton päässä vuoden voitokkaimman hevosen tittelistä. Vastassa ovat It’s Raining Men, Knocking Match ja Bolt Kronos.

Viidennessä kohteessa Ditchback Dice koittaa samaa temppua kuin All Star Mint. Kova vastustaja on Mr Reddington.

Päätöskohteessa nähdään hyvätasoisia lämminverisiä Nu Delin, Royalskyn, Perchpondin ja Double Stiken johdolla.

Seinäjoen ravit alkavat kello 18. Lahden ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.18. Toto65-pelin jättöaika päättyy kello 19.46.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Karlstadissa sijaitsevalla Färjestadin kaviouralla. Onkel Invest Oy:n The Primerose starttaa viidennessä Toto64-kohteessa. Björn Goop ohjastaa ja valmentaa.

Toto64-peli starttaa kello 20.30.