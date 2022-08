Ravivihje: Vermoon vaihteeksi ilman varmaa Hannu-Pekka Korven valmennettavat avainasemassa illan 65-kierroksella.

Avauskohteessa varmaksi oli ehdolla Hannu-Pekka Korven valmentama My Sweden, joka palailee tositoimiin katkonaisen alkukauden jälkeen. Vappuna hevonen teki suoraan tauolta 12-tuloksen. Kuninkuusraveissa virtaa oli aavistuksen liikaa ja vauhti hiipui maalisuoralla. Oletettavasti hevonen pystyy keskiviikkona paljon parempaan.

The Dude on kärsinyt ikävistä lähtöpaikoista pitkään, mutta pärjännyt silti mainiosti. Ville Tonttila lataa taatusti rajusti alkuun ja keulaan päästessään The Dude olisi vaikeasti voitettavissa.

Toisen kohteen Love’n Cash oli huikean hyvä Vermon voitossaan, eikä viime esitystäkään voi moittia. Hankala nelosrata voltista ei onnistunut ja hevonen jäi laukassaan todella kauas kärjestä. Ensimmäisen kierroksen se kirmasi 15-vauhtia ja juoksi lopulta viidennessä ulkona. Viimeiset 800 m hevonen pinkoi 13-vauhtia ja oli maalissa hyvä viides. Ehjällä juoksulla Juha Utalan ajokki voittanee. Pienen laukkariskin vuoksi kupongille myös väkivahva Jetman Luxi.

Viisori on noussut elämänsä kuntoon ja on yksi kierroksen todennäköisimmistä voittajista. Heinäkuussa Vermossa Mika Mäkelän valmennettava täräytti Disainin takaa voittoon 22-tuloksella täydellä matkalla. Kuninkuusraveissa oli keulataktiikka ja voitto tuli tyylillä.

Ukkoherra palasi mainiossa kunnossa tauolta Killerillä. Juha Kortekallion suojatti laukkasi loppukaarteen alussa, mutta sykäisi lopun noin 22-kyytiä ja nousi vielä mitan päähän totosijoista. Orin kyvyt ovat tiedossa ja pienellä peliosuudella se on erittäin kiinnostava pelikohde.

Nemea Kaka on löytänyt yhteisen sävelen Tapio Perttusen kanssa. Debyytti uusista käsistä Teivossa oli asiallinen, mutta Loviisan voitto antoi viitteitä tulevasta. Takamatka ja ikävä lähtöpaikka voivat hankaloittaa tehtävää, mutta eivät ole este menestykselle. Wallonia, Iola Hoss ja Sincera ovat hyviä aloittelijoita ja saavat helpomman juoksun perusmatkalta.

Arctic Lover selvitti tiensä Suur-Hollolan finaaliin, joten se on helppo nostaa suosikiksi vaikka voittotili on tältä kaudelta avaamatta. Bag`s Simoni pystyy hyvänä päivänä voittoon, vaikka lähtöpaikka on ikävä.

Stop The Press on aloittanut uransa vakuuttavilla voitoilla. Ruotsista Perttusen talliin asettunut ruuna ei ole saanut mitään vastusta kahdessa ensimmäisessä kilpailussaan. Hieman virtava olemus ja uran ensimmäinen autolähtö ovat seikkoja, joiden perusteella varmistuksia voi harkita.

Ravivihjeet:

Lähtö 1: 3 My Sweden, 5 The Dude (4,2)

Lähtö 2: 6 Love`n Cash, 10 Jetman Luxi (9,8)

Lähtö 3: 2 Viisori, 4 Ukkoherra (1,3)

Lähtö 4: 13 Nemea Kaka, 1 Wallonia, 3 Iola Hoss, 8 Sincera (10,9)

Lähtö 5: 5 Arctic Lover, 7 Bag`s Simoni (1,3)

Lähtö 6: 2 Stop The Press, 9 Cala Bona, 5 Archibald, 12 Amilakvari (11,1)

256 riviä x 0,10e = 25,6 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä