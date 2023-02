Ravivihje: Jorma Ruokosen menestyskulku jatkuu Vermossa

Vuonna 1943 syntynyt Jorma Ruokonen vähensi taannoin tallin hevosten määrää, ja tulosta on alkanut tulla. Tämän kauden 17 kilpailusta on irronnut jo kuusi voittoa, eli voittoprosentti on komeasti 35.