Päivän ravit: Rannan Pomon voittokulku jatkuu Vermossa Keskiviikkona ravataan maan pääradalla Vermossa. Ravi-ilta sisältää yhdeksän lähtöä.

Toto65-peli käynnistyy lämminveristen jaettavalla sarjalla. Nelivuotias Eventful Swamp on kulkenut viimeaikoina mainiosti ja se starttaa matkaan suosikkina. Haasteen heittävät Kimmo Kempin ohjastama kyvykäs Uptown Kemp ja lauantaina Toto75-lähdön voittanut Kratos di Quattro.

Toisessa kohteessa Pauhis on suosikki Koveria vastaan. Kolmas mielenkiintoinen on tauolta palaava Kartier.

Kolmas kohde on tasaisempi koitos. Ykköshevonen lienee Pekka Korven tallin Strong Caviar. Kovia haastajia on ainakin Caviar Creation ja Solomon Joe.

Neljännestä kohteesta löytyy illan suurin suosikki. Voittojen tiellä kulkeneelle Rannan Pomolle ei löydy pysäyttäjää keskiviikkonakaan. Antti Teivainen ohjastaa ja Mika Mäkelä valmentaa.

Viidennen kohteen suosikki on It’s Raining Men. Takarivistä sitä haastaa Piccadilly.

Päätöskohteessa kohtaavat Royalsky, Amperage Hanover, Hades, Might Be Romeo ja He is In.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin Toto86-ilta täydentää kolmen maan pääradan keskiviikon. Toto86-peli ratkaistaan Xpress-muodossa kahdella paikkakunnalla. Rataparina on Ruotsin päärata Solvalla ja Norjan päärata Bjerke.

Onkel Invest Oy:n Kungfu Lady on suosikki kuudennessa Toto86-kohteessa. Kierroksen pankki on seitsemännen kohteen norjalainen Oz.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.