Viikonlopun ravit: Kolmevuotiaiden Kymenlaakso-ajo kruunaa raviviikon kotimaassa Raviviikon kruunu ravataan tällä viikolla Kouvolassa. Ruotsin pääpeli ratkaistaan tällä kertaa Borlängessä sijaitsevalla Rommen kaviouralla.

Perjantai 28. lokakuuta

Perjantaina ravataan Kuopion Sorsasalossa. Ravi-illan herkkupalat ovat molempien rotujen perinteiset Kasvattaja-ajot. Ensimmäinen Toto5-kohde on lämminveristen lähtö. Siinä iskevät yhteen kolme- ja neljävuotiaat. Takamatkalta starttaa viimevuotinen Kymenlaakso-ajon sankari Nineeleven. Nelivuotiaan oriin haastavat Too Smooth For You ja One Quick.

Kolmas Toto5-kohde on suomenhevosten Kasvattaja-ajo neljä- ja viisivuotiaille. Pitkän pakin Matteus Kevätön ja Savon Sisu ovat suurimmat suosikit.

Hiihtäjä Iivo Niskasella on jännät paikat Kuopion ravien osalta. Hänen osaomistamansa Bismarck Comery ja Mr Courvoisierilla on loistavat voittosaumat. Molempia hevosia ohjastaa ja valmentaa Iikka Nurmonen.

Kuopion ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Tototalk-lähetys kello 18-22.30. Studiossa ovat Toni Sarkama ja Tommi Kela.

Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Xpress-muodossa kahdella paikkakunnalla. Rataparina on Kalmar ja Boden. Jälkimmäisellä radalla on vahva suomalaisedustus.

Toto64-peli starttaa kello 21.30.

Lauantai 29. lokakuuta

Kotimaan Toto75-kierros ajetaan Kouvolassa. Kierros huipentuu hienotasoiseen Kymenlaakso-ajon finaaliin kolmevuotiaille lämminverisille. Paalulta matkana starttaava Pekka Korven tallin Arctic Crown on suosikki. Sen haastavat Marier Mili ja Aurora Comery. Voittaja kuittaa 36 000 euroa. Edellisen kerran voitto on mennyt perusmatkalta starttaavalle hevoselle vuonna 2016 Free Men voitettua.

Kierroksen muut nostolähdöt ovat kolmantena kohteena ravattava Lasse Heikarin muistoajo. Siinä kohtaavat Vixeli ja Stallone.

Viides kohde on Kouvola-ajo. Takamatkalta starttaava MAS Champ jahtaa paluuta parrasvaloihin lauantaitasolla.

Kouvolan ravit alkavat kello 13. Toto75-peli starttaa kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 14.00-20.00. Asiantuntijoina ovat Marko Lähteenmäki, Tommi Ala-Nikkola ja Tapio Hoikka. Juontajana toimii Sara Perttunen. Haastattelut hoitaa Jere Törmänen.

Ruotsin ykköspeli ratkaistaan Rommessa. Toto75-kierroksen ykköslähtö on kolmantena kohteena ravattava American Trot -lähtö, missä kohtaavat avoimen sarjan lämminveriset. Timo Nurmoksen tallin Seismic Wave saa vastaansa Click Baitin, Global Badmanin ja Missle Hillin.

Diamantstoet-karsinnassa juoksevat suomalaistaustaiset Best in Show As ja Edima.

Toto75-peli starttaa kello 17.20.

Sunnuntai 30. lokakuuta

Rovaniemi aloittaa sunnuntaipäivän kotimaassa. Iltapäivä pitää sisällään 11 lähtöä. Lämminveristen ykkössarjassa paalun Party Hard ja Nehemiah näyttelevät pääosaa. Kylmäveristen ykköslähdössä Pärttyl on selvä suosikki.

Rovaniemen ravit alkavat kello 13. Toto4-peli starttaa neljännestä lähdöstä kello 14.10.

Turussa ravataan sunnuntain ykkösravit. Päivän ykköslähdöt ovat nelivuotiaiden Kasvattajakruunu-alkuerät. Tammojen lähdössä Velvet Gold on selkeä ennakkosuosikki. Sitä haastaa Sahara Flames. Oriiden ja ruunien puolella Kriterium-kakkonen ja Derby-kolmonen Shackhills Twister starttaa matkaan piippuhyllyn paikalta. Sitä haastavat Magazine Match, tuore JTT-voittaja Let’s Get It Up ja Derby-nelonen BWT Gazeau.

Turun ravit alkavat kello 16. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 17.10.

Solvallassa ravataan huikea Breeders Crown -välieräpäivä. Iltapäivä sisältää 12 lähtöä, jotka ovat kaikki kolme- ja neljävuotiaiden lämminveristen välierälähtöjä. Välierissä on myös runsas suomalaisedustus. Suurimmat odotukset kohdistuvat Oraviston Talli Oy:n omistamaan Lara Bokoon. Mika Forss ohjastaa Timo Nurmoksen valmennettavaa.

Solvallan ravit alkavat kello 14.