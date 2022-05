Ravivihje: Gävlen avauskohteeseen rastitaan varma – Toto75-pelissä yli 2,5 miljoonan euron jackpot Gävlessä ravataan Ruotsin Toto75-kierros. Peliaika päättyy kello 17.20.

Jaa

Björn Goopin tallista tulee avauskohteen varmavalinta Sam the Man. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravivihjeet 09:00 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Pelillistä mielenkiintoa kierrokselle tuo yli 2,5 miljoonan euron lisäraha. Sen myötä potti on jopa viisi miljoonaa euroa. Kierros vaikuttaa pelimielessä aika selväpiirteiseltä. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Kierroksen pelipankki Epimetheus tosin varmistetaan suuremman potin toivossa.

Urheilullinen mielenkiinto keskittyy toki Toto75-pelin kuudenteen kohteeseen, missä voittajalle on luvassa kutsu Elitloppetiin.

Päivän varmat

Sam the Man (T75-1) sai tasoitusajoon huippupaikan ja juoksuradalta hevosella on hyvä mahdollisuus johtaa lähtöä alusta loppuun. Viime kerralla ori avasi ulkoa reippaasti liikkeelle juosten lopulta johtavan takana voittaneen Oscar L.A.:n takana seuraten siitä toiseksi hopeadivarissa. Sitä ennen Mauqenchyssä ori kehitti kanuunakirin kuudennesta sisältä ehtien lopussa kolmanneksi. Sam the Man on loistava tukipilari kierrokselle.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kia Ora (T75-2) on niukkana suosikkina loistava varmavalinta tasaiseen tammalähtöön. Toinen vaihtoehto olisi rastita runsas rastitus. Tamma teki viimeksi Åbyn Klass I -lähdössä todella urhean esityksen hankalalta lähtöpaikalta. Hevosella panostettiin alkuun ja tamman juoksupaikaksi jäi lopulta paikka johtavan rinnalta. Hevonen kesti raikkaan matkavauhdin kunnialla, eikä antanut lopussakaan täysin periksi. Mikäli tamma löytää hyvät iskuasemat kärjen läheisyydestä, on se muille lopussa paha vastustaja.

Päivän potinräjäyttäjä

Icouldbetheone (T75-3) lähtee hyvin liikkeelle, ja jos ruuna sattuisi pääsemään keulaan saakka, nousisi sen osakkeet merkittävästi voittoa ajatellen. Hyvällä todennäköisyydellä hevonen saanee kuitenkin hyvän juoksun, jonka jälkeen sillä on sanansa sanottavana. Viimeksi Solvallassa hevonen palasi tauolta ja oli tarkan reissun jälkeen asiallinen toinen. Startti alla nähtäneen parempaa nelivuotiasta. Viiden prosentin peliosuus on alakanttiin.

Vihjesysteemi

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

7 Sam the Man (3,9)

12 Kia Ora (1,4)

5,3,6,1 (8,2)

10,3,1,2,6,13,14,9 (11,12)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

6,4,2,3,1,9 (12,7)

6,1,3,2,7 (4,5)

5,8,9,7,2,10 (4,11)

5760 riviä – 288 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä