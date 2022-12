Viikonlopun ravit: Kotimaassa ravataan ainoastaan perjantaina – Calgary Games on joulun seuratuin hevonen Raviviikko 51 lähentelee loppuaan aivan kuten ravivuosi 2022. Kotimaassa hiljennytään joulun viettoon ravien osalta perjantaina, mutta ulkomailla riittää suomalaisjännitettävää myös lauantaina ja sunnuntaina.

Timo Nurmoksen Calgary Games starttaa jouluaattona Ranskassa. Kuva: LARS JAKOBSSON / TR BILD

10:31

Perjantai 23. joulukuuta

Jyväskylässä ravataan kotimaan ravit perjantain osalta. Ilta käsittää peräti 11 lähtöä. Toto5-pelin avauksessa starttaa suosikkina Furiosa, joka jahtaa jo vuoden 17:ttä voittoaan. Tamma on maamme voitokkain ravuri tänä vuonna. Sitä haastaa uransa toiseksi viimeistä kertaa kilpaileva T.Rex.

Toinen kohde on juniorilähtö, missä taisteluparina on Väinö-Kalle Korhosen ohjastama Mini Pepper ja Tino Keväänrannan ajama Suejedi.

Ravi-illan suurimmat setelit jaetaan Toto5-pelin päätöskohteessa, mikä on kolme- ja neljävuotiaiden lämminveristen Tammasarja. Lähdön ykköspalkinto on 2000 euroa. Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Iola Hoss on suosikki 20 metrin takamatkalta.

Jyväskylän ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Tototalk-lähetys kello 18.00-22.50. Studiossa ovat Tommi Kela ja Joonas Kirjonen.

Ruotsin puolella käynnistyy vuoden loppuun saakka kestävä V75 Winter Burst. Kiertueen aloittaa Halmstad, missä ykköspelinä on Toto75. Avauskohteessa Hanna Lähdekorven Wish Me Magic lukeutuu hopeadivisioonan suosikkeihin. Kultadivisioonan seuratuin hevonen on Aetos Kronos, joka yrittää loukkaantumisen jälkeen paluuta kultakantaan.

Lauantai 24. joulukuuta

Jouluaattona katseet kääntyvät Ranskaan. Timo Nurmoksen supertähti Calgary Games kilpailee toista kertaa pitkän taukonsa jälkeen. Ori starttaa viisivuotiaiden Prix Ténor de Baunessa, joka ajetaan maan pääradalla Vincennesissä. Björn Goop ohjastaa hevosta. Lähtö ajetaan Suomen aikaa kello 16.15.

Sunnuntai 25. joulukuuta

Ruotsin Winter Burst -kiertue jatkuu Uumajassa. Hannu Korven tallista on startissa kolme hevosta Toto75-kohteissa. Super Topaz starttaa viidennessä kohteessa ja avoimen sarjan Grainfield Aiden ja Hierro Boko juoksevat Toto75-pelin päätöskohteessa. Tallipäällikkö ohjastaa itse Hierro Bokolla. Jo ennen Toto75-kohteita Korven tallista starttaavat Malala Boko ja Bwt Dictator.

Toto75-kierroksella tuovat suomalaisväriä muun muassa myös Petri Salmelan, Samu Sundqvistin, Tamara Skutnabbin ja Janita Luttusen valmennettavat.

Uumajan kisat alkavat kello 15.45. Toto75-peli starttaa kello 17.20.