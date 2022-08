Ravivihje: Stardust Comery jatkaa voittojen tiellä Suomenhevoslähdössä vastakkain ovat vauhti ja kestävyys.

Avauskohteen Voice Of Reason palasi Riihimäellä reilun kuukauden tauolta hyvässä kunnossa. Emma Väre täräytti heti keulapaikalle ja veti siitä tasaisen reippaalla tahdilla maaliin saakka. Otteet varmasti terävöityvät edelleen ja Olli Koivusen ajokki on lähellä voittoa. Chasing Highs lähtee lujaa ja juossee keulassa. Joensuussa se taisteli hienosti hopealle, vaikka menetti keulapaikan jo viimeiseen kaarteeseen mentäessä. Epävarma Vincent C.D. on luokaltaan sen oloinen, että ravilla sen menestys ei yllättäisi.

Toisen kohteen Stoneisle Texas sai viimeksi raskaan juoksun, eikä pystynyt lopussa parhaimpaansa. Helpommalla juoksulla sen pitäisi pystyä voittamaan. Massive Shine aloitti jykevällä kirillä Veijo Heiskasen valmennuksesta. Mahar Money palasi puolen vuoden tauolta hyvässä vireessä. Tamma juoksi alun sisärataa ja kiri asiallisesti maaliin saakka. Anne Kankaan suojatti parantanee edelleen ja kyvyt riittävät aivan kärkeen. Sands Gangster tekee kaiken aikaa hyviä esityksiä, eikä 3-vuotiaan lahjakkuuden voitto saa yllättää.

Mr Stahl on hurjassa kunnossa ja ansaitsisi jo voiton. Lahdessa ori hävisi vain hurjalle Shackhill`s Twisterille ja viimeksi se kiri Derby-sarjassa viimeisen kierroksen alle 14-vauhtia. Salam Aleikum lähtee siivekkeen takaa todella vauhdikkaasti liikkeelle ja keulasta se olisi suosikki voittamaan. Bee Combo voitti vastaavan kisan keväällä. Vieremällä se oli sitkeä kolmas johtavan rinnalta.

Helmen Humu on todennäköinen keulahevonen ja pystyy vetämään lähtöä perille saakka. Johtavan kantaan halajaa Vennelmon Välkky, joka pätkänopeutensa turvin pystyy heittämään lopussa haasteen. Suosikiksi nostan varmistuneen Pantheran. Se on täysin väsymätön raataja, joka on saanut tuhdisti lisää vauhtivaroja kesän aikana. Ari Moilanen kierrättänee sen ajoissa kärjen rinnalle, eikä sen toisen kierroksen prässiin ole helppoa vastata. Felisia on noussut taas tasolleen ja sopivalla juoksulla kiri irtoaa terävästi.

Rivin varma löytyy viidennestä kohdelähdöstä. Stardust Comery on kilpaillut urallaan 16 kertaa ja vain kerran se on jäänyt pois kahden parhaan joukosta. Kevään pienen paussin jälkeen ruuna on voittanut kaikki kolme kilpailuaan. Mahdollisuudet eivät karkaa, vaikka Mini Pepper alussa suhahtaisi edelle.

BWT Ellospank palasi voittovireessä tauolta. Luonnikas ruuna on monipuolinen kilpuri, joka pystyy voittoon monenlaisella juoksulla. Samvais on tauluaan paremmassa kunnossa.

Ravivihjeet:

Lähtö 1: 4 Voice Of Reason, 1 Chasing Highs, 6 Vincent C.D. (2,3)

Lähtö 2: 5 Stoneisle Texas, 4 Massive Shine, 2 Mahar Money,

10 Sands Ganster (3,11)

Lähtö 3: 3 Mr Stahl, 6 Salam Aleikum, 5 Bee Combo (1,4)

Lähtö 4: 8 Panthera, 1 Helmen Humu, 2 Vennelmon Välkky, 6 Felisia (4,11)

Lähtö 5: 1 Stardust Comery (5,4)

Lähtö 6: 4 BWT Ellosbank, 6 Samvais, 3 Leemarks Ghost (12,11)

432 riviä x 0,10e = 43,20 euroa

