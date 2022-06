Ravivihje: Teemu Okkolinin kalusto hurjassa vireessä Vermon valloitukseen Vihjerivi rakennetaan suomenhevosvarmojen varaan.

Avauskohteessa Santtu Raitalan ohjastama Over My Shoulder oli viimeksi vakuuttava voittaja johtavan rinnalta. Keskipitkä matka on vahvalle tammalle pelkkää plussaa ja Juho Ihamuotilan valmennettava on lähellä voittoa. Speedy Norvegian on kilpaillut kaikkein kovimpia ikätovereitaan vastaan ja osoittanut hienoa kuntoa. Pitkältä pakiltakin se kiertää korkealle. Bluehill`s Sparkle ei viimeksi ollut parhaimmillan, mutta edellisissään se osoitti luokan riittävän vielä pitkään.

Toisen kohteen Eivari voitti lauantaina Kouvolassa vaivatta keulapaikalta. Hurjaan kuntoon Teemu Okkolinin valmennuksessa noussut ori lähtee liukkaasti liikkeelle ja koko matkan johto on todennäköistä. Franster ja Wuuga ovat myös Okkolinin tallin hevosia ja kuuluvat kovimpiin haastajiin.

Kolmannen kohteen Helmen Humu ja Bramee iskivät rajusti yhteen Vermon pikamatkalla. Sisäpuolelta lähtenyt Bramee pystyi puolustamaan keulapaikan ja taisteli niukkaan voittoon. Nyt Okkolinin valmentama Helmen Humu lähtee Brameen sisäpuolelta ja pystyy kuittaamaan viime kerran niukan tappionsa.

Neljännen kohteen Rarity Red on ollut kunnossa pitkään ja tekee aina hyvän kirin. Olli Koivusen ajokki on voittanut kovempiakin lähtöjä vaativilla juoksuilla. The Story voisi keulasta vetää lähtöä perille saakka.

Eventfull Swamp näytti Ilkka-Pohjalainen-ajon karsinnassa ja finaalissa parhaita puoliaan ja teki hyvät esitykset molemmissa. Shackhill`s Twisterin kaltaista hirmua ei tällä kertaa ole vastassa, joten Ilona Mäkisen valmennettava pystyy paljoon. Stoneisle Tamasin teki viimeksi sitkeän esityksen kierrettyään toisen kierroksen ilman vetoapua. MAS Flash tulee osaavista käsistä, eikä taukoon tarvitse liikaa tuijottaa. Like Di Serafino taisteli viimeksi 11-lopetuksessa asiallisesti perille.

Vonkari on taukonsa jälkeen tehnyt positiivisia juoksuja, eikä voittokulun jatkuminen ole pois suljettua. Lumettaja ja Tarunlento on huomioitava heti, jos suosikkia haluaa varmistella. Syneri ei suoraan tauolta ollut parhaimmillaan, mutta pystyy paljon parempaan.

Toto65-vihjeet:

Lähtö 1: 7 Over My Sholder, 9 Speedy Norwegian, 2 Voice Of Reason, 3 Bluehill`s Sparkle, 4 Amille Annabel (5,1)

Lähtö 2: 1 Eivari (12,4)

Lähtö 3: 3 Helmen Humu (4,10)

Lähtö 4: 14 Rarity Red, 7 Angela Matter, 3 The Story, 5 Mr Stahl, 1 Solomon Joe (2,13)

Lähtö 5: 8 Eventfull Swamp, 5 Stoneisle Tamasin, 12 MAS Flash, 9 Like Di Serafino (3,4)

Lähtö 6: 6 Vonkari, 12 Lumettaja, 11 Tarunlento, 10 Syneri (3,2)

400 riviä x 0,10e = 40 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä