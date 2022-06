Ravivihje: Suven Sametti hallitsee Derbyn kevätsuosikissa iskevät yhteen kovat nelivuotiaat.

Tapio Perttusen ohjastama ja valmentama Suven Sametti on vihjerivin tukipilari. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet 11:00 Juha Jokinen

Avauskohteen mielenkiintoisin nimi on Pekka Korven valmennustallin Run For Royalty. Aikansa Kriterium-sankarin viime kausi oli komea ja selkeä näyttö valmentajalegendan taidoista. Pitkästä tauosta huolimatta ori täytyy nostaa kaikille lapuille.

GlobalSatisfaction jäi viimeksi Kuopiossa voimissaan pussiin johtavan kantaan. Stonecapes Queila on asiallisessa kunnossa ja pystyy kamppailemaan voitosta vaativallakin juoksulla.

Picardie ja Callela Exlover ovat toisen kohteen perushevoset. Fillion on tehnyt pitkään hyviä kirejä kaukaa parijonon hänniltä ja pystyy nappireissulla vaikka voittoon. Luck`s Equ tulee pieneltä huililta, mutta kauden aloitus antoi viitteitä hevosen kyvyistä. Jorma Ruokosen Mountain Titanium pystyy johtavan takaa yllättävän korkealle.

Bluehills Sparkle ja Magazine Match ovat hevosia, jotka nousevat sarjoissaan nopeasti. Molemmilla on huippuhevosen ominaisuuksia, eikä yksi takamatka taida estää niiden nousua voittokamppailuun. Mikko Huttusen ajokki jäi Forssassa johtavan taakse umpipussiin ja heikko sijoitus selittyy sillä.

Ravikuningatar Suven Sametti parantaa pikkuhiljaa otteitaan, ja Vermossa on jälleen mahdollisuus hallita alamaisia alusta loppuun. Forssassa tamma näytti jo jäätävän hyvältä, mutta kirin terävyys tylsyi paikkaan johtavan rinnalla. Nyt matkaa on kierros vähemmän ja keulasta Tapio Perttusen suojatti on lähellä voittoa.

Kriterium-sankari Planbee ei ole vielä tällä kaudella onnistunut, mutta sijoitukset eivät kerro täyttä totuutta hevosen kunnosta. Kauden aloituksessa Jukka-Pekka Hukkasen valmennettava jäi pussiin ja viimeksi kiritilat aukesivat liian myöhään.

American Zakke teki Vermon pitkällä matkalla sellaisen esityksen, että odotukset Kuopio Stakes-kisaan oli varmasti korkealla. Se kisa vesittyi heti alkuun, mutta Vermon 2600 metriä sopii oriille paljon paremmin kuin Kuopion maili.

Mikkelissä takaisin voittojen valtatielle palannut Heat Of Dynamite ja Westcoast Skipper kilvoittelevat alussa keulapaikasta. Jos sopuun päästään ajoissa, pystyvät ne molemmat kisaamaan voitosta. Jos alku menee pitkäksi, voitokas Ray Boy ja vahva Pegasos Evo pystyvät nousemaan taistoon mukaan.

Toto65-vihjeet:

Lähtö 1: 1 Globalsatisfaction, 2 Stonecapes Queila, 3 Run For Royalty (5,6)

Lähtö 2: 2 Picardie, 3 Callela Exlover, 9 Fillion, 5 Luck`s Equ,

1 Mountain Titanium (7,11)

Lähtö 3: 7 Bluehill`s Sparkle, 8 Magazine Match (2,3)

Lähtö 4: 6 Suven Sametti (9,3)

Lähtö 5: 6 Planbee, 7 American Zakke, 2 Deep Blue Font, 5 Salam Aleikum (8,1)

Lähtö 6: 7 Ray Boy, 1 Heat Of Dynamite, 3 Westcoast Skipper,

4 Pegasos Evo (2,10)

480 riviä x 0,10e = 48,00 euroa

