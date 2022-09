Päivän ravit: Zogo Match jahtaa viidettä peräkkäistä voittoa Oulussa Raviviikko 39 starttaa Oulun Äimärautiolta. Ravi-ilta pitää sisällään kymmenen lähtöä.

Illan avauslähdössä nähdään mielenkiintoinen aloittelija. Paikallisravitasolla kolme kertaa voittanut Aguero esiintyy ensimmäistä kertaa totoravitasolla. Hevonen starttaa matkaan 40 metrin takamatkalta. Santtu Raitala ohjastaa ja Antti Ojanperä valmentaa.

Kaksikko Ojanperä-Raitala on myös suuressa roolissa Toto5-pelissä. Kaksikolla on tulessa Interlude Ferm, Zogo Match ja Profiili. Jokainen näistä on oman kohdelähtönsä suosikki.

Toto5-pelin toinen kohde on hyvätasoinen Ponsse Cup -karsinta. Suosikki on Villinmiehen Tammakilvan finalisti Rivercapes Way.

Oulun ravit alkavat kello 18. Toto5-peli alkaa ravien neljännestä lähdöstä kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ravataan Färjestadissa. Avauskohteen tappioton Always a Pleasure on Toto64-pelin pankki.

Toisessa kohteessa Mika Forss ohjastaa Mikko Ahon valmentamaa Gasparitoa.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.