Päivän ravit: Seinäjoella ratkotaan Varsakunkku-finalisteja Raviviikko 44 starttaa lakeuksilta. Ruotsin puolella ravataan Mantoprissa.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Seinäjoen maanantai-ilta käsittää yhdeksän lähtöä. Ravi-illan teemana ovat kyvykkäät suomenhevostammat.

Ravi-ilta starttaa aloittelevien suomenhevosten lähdöllä. Santtu Raitalan nelivuotias tammalupaus Jockas Rita jatkanee voittokannassa myös maanantaina. Tamma aloitti kilpauransa viikko sitten voitolla Oulusta.

Ravien kolmas lähtö on nelivuotiaiden suomenhevostammojen Varsakunkku-karsinta. Neljä parasta etenee 19. marraskuuta ajettavaan finaaliin, missä voittaja kuittaa 20 000 euroa. Seinäjoen karsintalähdössä Teemu Okkolinin supertamma Hentun Liisa starttaa matkaan jättisuosikkina.

Toto5-pelin toinen kohde on kylmäveritammojen koitos. Takamatkan Tutun Impi ja Taksvenla näyttelevät suurta roolia. Päätöskohteessa Thai Profit pyrkii jatkamaan keulavoittojen tiellä myös Seinäjoella.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Seinäjoen ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin puolella ravataan Mantorpissa. Illan ykköslähtö on viidentenä Toto64-kohteena ravattava Stayerlunken. Voittajalle on tarjolla 50 000 kruunua. Björn Goopin Estrella Diamante on suosikki. Se starttaa matkaan paalulta.

Toto64-peli starttaa kello 20.30.