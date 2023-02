Päivän ravit: Astrum palaa voittokantaan kotiradallaan Tiistaina ravataan tuttuun tapaan Ylöjärvellä sijaitsevalla Teivon kaviouralla.

Jaa artikkeli

Astrum starttaa suosikkina matkaan neljännessä Toto5-kohteessa. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit 10:00 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toto5-peli starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Avauskohteen taistelupari on Global Bring it On ja Father´s Hope.

Toisessa kohteessa Backgammon Garden pyrkii jatkamaan voittojen tiellä. Tähtäimessä on jo kolmas peräkkäinen voitto.

Kolmannen kohteen ykköshevonen on todella pystyvä mutta epävarma Varma-Konsti.

Neljännessä kohteessa kotiradan Astrum tähtää takaisin kultakantaan. Ari Moilanen ohjastaa Antti Veteläisen valmentamaa ruunaa.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päätöskohteessa huippupaikan Gianna Sisu juoksee karkuun takarivin Gliding Staria ja Precious Rockia.

Teivon ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin puolella ravataan Axevallassa. Mika Haapakankaalla on startissa kaksi hevosta illan Toto64-pelin kohdelähdöissä. Special Chance juoksee kolmannessa kohteessa ja Special Topsecret päätöskohteessa. Hannu Torvinen ohjastaa molempia hevosia.

Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.