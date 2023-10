Ravivihje: Hurjat nousukkaat Kymenlaakso-ajon suosikkeina

Kaikki Kymenlaakso-ajon karsinnat voitettiin viime viikolla perusmatkalta. Sama tahti jatkunee myös finaalissa, jossa voittaja kuittaa 36 000 euroa. Kierroksen erikoisuus on avauskohde, jossa juostava matka on peräti 4 100 metriä. T75-pelaajille on tarjolla yli 41 000 euroa jackpot-rahaa.