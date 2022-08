Ravivihje: Solvalla isännöi keskiviikkona poikkeuksellisesti Toto75-peliä - Jubileumspokalen kruunaa huippuillan Keskiviikon pääpeli ei ole Toto86 vaan Toto75. Jättöaika päättyy kello 20.30.

Kierros on urheilullisesti täyttä timanttia. Viisivuotiaiden perinteinen Jubileumspokalen on kerännyt jälleen kerran hienon kattauksen kasaan. Björn Goopin San Moteur starttaa takarivistäkin suosikkina matkaan.

Tammojen Euroopan mestaruudessa nähdään suomalaisväriä Chicharitan ja Her Royal Highnessin myötä. Timo Nurmoksen valmentama Chicharita starttaa radalta seitsemän. Tiina Poikolaisen suojatti osallistuu lähtöön numerolla kymmenen.

Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahden varman varaan.

Päivän varmat

Destino D.J. (T75-1) on ansaitusti kolme- ja neljävuotiaiden suuri suosikki. Timo Nurmoksen suojatti on voittanut tyylipuhtaasti viimeiset starttinsa ja myös jälleen on loistava mahdollisuus johtaa lähtöä alusta loppuun. Edes paikka johtavan rinnaltakaan ei vie kyvykkään kolmevuotiaan mahdollisuuksia. Axevallassa ori oli täysin suvereeni alusta loppuun. Sama taktiikka toimi myös Örebrossa. Peliosuudella 56 hevonen kelpaa loistavasti varmaksi saakka.

Päivän ideavarma

Bitcoind’ Arc (T75-7) sai paalulta ykkösradan, jonka ansiosta viisivuotiaalla ruunalla voisi olla mahdollisuus torjua keulapaikka, mistä Jorma Kontio olisi tuskin ilmaiseksi luopumassa. Viisivuotias ruuna esiintyi edukseen viime vuonna, milloin hevonen voitti neljästi hienojen suoritusten päätteeksi. Tänä vuonna hevonen on juossut kahdesti. Kausiavauksessa ruuna kiersi parijonosta johtavan rinnalle, mistä ruuna teki hyvän esityksen ollessaan maalissa kolmas. Viimeksi hevonen taisteli hienosti kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua ollen maalissa neljäs. Ainoastaan 11 prosenttia luotettu hevonen on loistava valinta varmaksi saakka.

Päivän potinräjäyttäjä

Ninja’s Kiss (T75-2) on jäänyt kolmen prosentin peliosuudella turhan unohdetuksi. Hyviä hevosia vastaan kilpaillut tamma oli viimeksi Napoleon Cashin takaa asiallinen toinen. Hevonen lähtee mainettaan nopeammin liikkeelle, mutta keulapaikka voi olla liikaa vaadittua. Tamma saanee silti hyvän juoksun kärkipäässä ja on loppukirissä vaarallinen.

Vihjesysteemi

3 Destino D.J. (1,5)

10,11,1,2,5,3 (8,4)

2,3,8,9 (4,5)

7,9,10,4,2 (5,8)

7,2 (10,4)

10,4,3 (7,9)

1 Bitcoind’ Arc (3,9)

720 riviä - 36 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen vihjepalveluun tästä