Päivän ravit: Ojanperä ja Raitala dominoivat Oulussa Uusi raviviikko polkaistaan käyntiin Oulun Äimärautiolta. Ruotsin ykkösravit ravataan Mantorpissa.

Kotimaan ravi-ilta pitää sisällään 11 lähtöä. Mielenkiintoa riittää jo ennen Toto5-kohteiden alkua. Ravien toinen lähtö on kaksivuotiaiden lämminveristen lähtö. Siinä nähdään hyväsukuisia aloittelijoita Timo Hulkkosen ja Jukka Hakkaraisen kaksikon johdolla.

Ravien kolmannessa lähdössä starttaa viimevuotinen Suur-Hollola-sankari MAS Champ, joka on startannut Lahden suurvoiton jälkeen totoravitasolla ainoastaan kerran. Loukkaantumisen jälkeen paluuta kaviourille tehnyt seitsemänvuotias voitti edellisen kilpailunsa Kajaanissa varmoin ottein. Sopivassa tehtävässä ruuna on jättisuosikki myös maanantaina.

Toto5-pelin avauskohde on todella tasainen kylmäveristen Nordic pronssidivisioonakarsinta. Toinen kohde on kolme- ja neljävuotiaille lämminverisille suunnattu Ponsse Cup -karsinta. Antti Ojanperän valmentama Interlude Ferm on selkeä ennakkosuosikki. Ojanperän tallilla on hyvät mahdollisuudet myös neljännessä Toto5-kohteessa. Santtu Raitalan ohjastama Profiili on lähdön suosikki.

Oulun ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin puolella ravataan Mantorpissa. Kierros huipentuu kolmevuotiaiden lämminveristen Sikta mot stjärnorna -finaaliin. Ykköspalkinto on 300 000 kruunua. Fredrik Wallinin valmentama Global Dancer on suosikki.

Marko Korven valmentama Indy Lane palaa tauolta viidennessä Toto64-kohteessa. Jorma Kontio ohjastaa hevosta.

Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.