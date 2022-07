Ravivihje: Suosikit vahvoilla Bodenin Toto86-pelissä Keskiviikon Toto86-kierros ravataan tällä viikolla pohjoisessa. Peliaika päättyy kello 20.20.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kierros vaikuttaa etukäteen todella selväpiirteiseltä. Kohdelähdöt pitävät sisällään kaksi suurta suosikkia, jotka kelpaavat molemmat vihjesysteemin tukipilareiksi. Molemmat ovat hyvin luotettavia tapauksia, joiden juoksunkulutkin vaikuttavat etukäteen psyykattuina hyvin selväpiirteisiltä. Suurten suosikkien vastapainoksi kierros pitää sisällään useamman hyvän yllättäjän, jotka voittaessaan nostaisivat rivin arvoa hieman.

Päivän varmat

Ari Potter (T86-2) on aloittelevaksi kylmäveriseksi oikein luotettava tapaus, kuten tulosrivistön voittosarake sen myös kertoo. Uran 11 kilpailua on tuonut peräti 10 voittoa. Viisivuotias oli poissa liki vuoden päivät, kunnes ruuna teki voittoisan paluun kaviourille Sörlandetissa. Tuo startin voisi kuvitella vievän hevosta eteenpäin. Kaksi poisjääntiä helpottaa tehtävää entisestään keulapaikalle pääsyn suhteen. Peliosuus on kirjoitushetkellä hieman yli 70 prosenttia, mutta siitä huolimatta ruuna kelpaa varmaksi saakka.

Idomenio Sisu (T86-3) kelpaa myös suurista prosenteista huolimatta varmaksi saakka. Hieno nelivuotias on kohonnut upeaan vireeseen, eikä lähtö ole tällä kertaa vastuksen puolesta kovimmasta päästä. Petri Salmelan valmentama nelivuotias onnistui pääsemään hankalalta lähtöpaikalta Sprintermästarenin finaaliin, missä ori teki hienon esityksen ollessaan 10,0-tuloksella finaalin kolmas kovana yllättäjänä. Jo sitä ennen ori teki voittojuoksuissaan hienot esitykset. Tie vie kohti keulapaikkaa, mistä ori on liian paha lyötävä muille.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päivän ideamerkki

Mahatma Gee (T86-6) on jäänyt ruotsalaisilta peliveljiltä liian vähäiselle huomiolle. Mauri Jaaran tallista hienoon vireeseen kohonnut ori vakuutti muun muassa Tornion voittojuoksussaan voitettuaan johtavan rinnalta vahvan työn päätteeksi. Sama meininki jatkui myös viimeksi Bodenissa. Lähtöpaikka on toki ikävä, mutta kuten aiemmissa starteissa on nähty, ori osaa tehdä myös itse töitä. Kahdeksan prosentin peliosuus on aivan liian vähäinen.

Vihjesysteemi

6,2,10,11 (1,4)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

5 Ari Potter (13,14)

3 Idomenio Sisu (2,8)

2,11,1,3,6,7,8 (5,10)

6,5,8,1 (14,12)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

2,13,6 (1,12)

11,13,4 (6,2)

2,1,5,4,9,8 (10,3)

6048 riviä - 181,44 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä