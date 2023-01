Päivän ravit: Lämminveristen Voimaliiga illan ykköslähtönä Vermossa Keskiviikkona ravataan maan pääradalla Vermossa. Ravi-ilta käsittää kymmenen lähtöä.

Morris on Voimaliigan suosikki. Tommi Kylliäinen ohjastaa hevosta keskiviikkona. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit 09:45 Toni Sarkama

Jo ennen Toto65-pelin alkua on jaossa hyvää rahaa kaviouran puolella. Ravien kolmas lähtö on kylmäveristen Tammatähti. Lähdön ykköspalkinto on 4000 euroa. Tutun Impi on suosikki.

Toto65-pelin avauskohteessa iskevät yhteen välistartissa kohdanneet Make It Up ja Callela Ladybird. Tuolloin jälkimmäinen otti kirivoiton.

Toisen kohteen nostokaksikko on Savon Sisu ja Dzingel.

Kolmannessakin kohteessa erottuu kaksi hevosta. Kotiradan Morris Match kilpailee kolmannen kerran pitkän tauon jälkeen. Sen haastaa hienossa vireessä tauolta palannut kyvykäs Jacques Hyneman.

Neljäs kohde on lämminveristen Voimaliiga. Kari Savolaisen valmentama Morris saa vastaansa Ashley Facen ja Way To Gon.

Viidennessä kohteessa kotiradan voitokas Rannan Pomo arvottiin takariviin. Näin ollen etulyöntiasema on huippupaikalta starttaavalla Helmen Humulla.

Päätöskohteen voitontavoittelijat ovat muun muassa Richard Halm, Give Me A Reason, Callela Beta ja Vicky Savoy.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin Toto86-peli ratkaistaan Solvallassa ja Åbyssä. Ilta on suomalaisittain mielenkiintoinen. Avauskohteen Unique Creation kantaa suomalaisjoukkueen suurimmat menestyspaineet. Hannu Torvinen ohjastaa Åbyssä useampaa totosaumaa. Pia Huusarin valmentama Vincent C.D. omaa myös totosaumat ikävästä lähtöpaikasta huolimatta. Ori voitti viime keskiviikkona Vermossa. Se starttaa toisessa Toto86-kohteessa.

Ruotsin Toto86-peli starttaa kello 21.30.