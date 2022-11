Ravivihje: Norjalaiset vaikeuttavat peliä Ruotsin pääpeli Toto75 ratkaistaan tällä viikolla Norjan puolella. Oslossa sijaitseva maan päärata Bjerke isännöi kierrosta. Peliaika päättyy kello 17.20.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kierros ei ole missään tapauksessa helpoimmasta päästä. Jo pelkästään kansainvälisyys tuo oman mausteensa peliin, kun mukana ovat ruotsalaiset, norjalaiset, tanskalaiset ja italialaiset. Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahden varman varaan.

Kierroksen luotetuin hevonen kirjoitushetkellä on kolmannen kohteen Stoletheshow. Frode Hamren valmentama ori on tehnyt hienon kauden, mutta pitkä kuljetusmatka Yonkersiin ja takarivin lähtöpaikka maililla tekevät asioista haastavampia. Yli 50 prosentin pelikannatus on reilusti yläkanttiin.

Päivän varmat

Alegrito (T75-2) on kapasiteetiltaan lähdön ylivoimaisesti paras hevonen. Nelivuotias ori voitti elokuun loppupuolella Derby-karsinnan keulapaikalta todella varmoin ottein. Finaalissa valjakko sinnitteli seitsemänneksi. Algerito oli koko Norjan Derbyn suosikki, mikä kertoo kovaa kieltä hevosen kyvyistä. Viimeksi hevonen palasi voittokantaan Bjerkessä voittaen hienolla kirillä viidennestä parista ulkoa. Lähtöpaikka on ulkona, mutta kuten on nähty, hevonen osaa tehdä itsekin töitä. Se saattaa saada myös kunnioitusta vastustajien muodossa. Juostava matkakin sopii hyvin.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Cronos Degli Dei (T75-6) saapuu Italiasta Norjaan komea voittoputki allaan. Nelivuotias ori voitti toissa kerralla Napolissa keulapaikalta todella hallittuun tyyliin. Viimeksi hevonen kiri vahvasti voittoon helpoin ottein. Mikäli valjakko onnistuisi torjumaan ulkopuolelta starttaavan Nugget Zonin, olisi se ilman muuta puolivoittoa.

Päivän ideamerkki

Ble du Gers (T75-3) on todellinen raviratojen työmyyrä. Vahva ranskalainen tuskin on omimmillaan juostavalla lyhyellä matkalla, mutta ehkä juuri sen takia hevonen on jäänyt turhan unohdetuksi. Kunto on nimittäin loistava. Syyskuussa Bjerkessä ruuna prässäsi itsensä keulaan saakka, mistä se ravasi tyylikkään voiton 11,6-tuloksella. Toissa kerralla se kiri toisesta ulkoa voittoon. Viimeksi tauluun tuli nolla, mutta valjakko oli aika tekemättömän paikan edessä takajoukoissa. Matkalla mentiin turhan hiljaa. Lähtöpaikka on hyvä.

Vihjesysteemi

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

6,1,3,4,5,2 (11,10)

8 Alegrito (3,1)

10,1,3,4,9,5 (2,6)

5,8 (10,4)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

2,4,1,3 (5,10)

3 Cronos Degli Dei (9,7)

3,7,6,1,2,4,10 (9,5)

2016 riviä - 100,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä