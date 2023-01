Viikonlopun ravit: Selmer I.H. kohtaa kotimaan lämminveriset Porissa - Toto75-divisioonat tekevät paluun Uusi ravivuosi on polkaistu liikkeelle ja viikko numero yksi on tulossa päätökseen. Lauantain Toto75-kierros ravataan Porissa.

Selmer I.H. starttaa suosikkina Porissa. Hannu Torvinen ohjastaa hevosta. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit 12:08 Toni Sarkama

Perjantai 6. tammikuuta

Loppiaisen ravit kotimaassa ajetaan Jyväskylän Killerillä. Kymmenen lähdön ravit alkavat jo poikkeuksellisesti pyhäpäivän johdosta kello 13.

Toto5-peli alkaa normaaliin tapaan neljännestä lähdöstä. Antti Ojanperän tallin Profiili näyttelee suosikin roolia. Vastassa ovat pystyvät Alpertto, Sisu-Syke ja Matteus Kevätön.

Toisessa kohteessa teräsruuna Sobel Conway pyrkii palaamaan takaisin voittojen tielle. Vastassa on paalulta starttaava tallikaveri Cover Prince.

Kolmannen kohteen selvä ennakkosuosikki on Topeva. Santtu Raitala ohjastaa hevosta tällä kertaa.

Neljännen kohteen ykkösmerkki on tauosta ja kasikaistasta huolimatta Lex Legacy. Anu Paavola omistaa ja valmentaa hevosta.

Santtu Raitala ohjastaa jokaisen Toto5-kohteen suosikkia. Päätöskohteessa hänen ajokkinsa on Ojanperän tallin Interlude Ferm.

Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 14.10.

Tototalk-lähetys kello 13-18. Studiossa ovat Toni Sarkama ja Tommi Kela.

Ruotsin puolella ravataan Rommessa. Matti Nisosella ja Tuomas Pakkasella on edustusta Toto64-kohteissa. Peliaika päättyy kello 16.

Lauantai 7. tammikuuta

Porissa ravataan vuoden ensimmäinen Toto75-kierros. Iltapäivän ykköslähtö on lämminveristen kultadivisioonakarsinta 7000 euron ykköspalkinnolla. Ruotsista Suomeen voittoputkessa matkaava Selmer I.H. on takarivistäkin pelikansan suosikki. Ruuna kävi Porissa voittamassa Kultaloimen viime huhtikuussa. Tiukimman haasteen antaa Hierro Boko, joka kohtasi Selmer I.H.:n joulupäivänä Uumajassa häviten vain niukasti.

Kuudes Toto75-kohde on tasaisen tasokas pronssi- vs. hopeadivisioonakarsinta kylmäverisille. Lähdössä on monta voitontavoittelijaa. Paalun Hotlinki saa vastaansa 20 metristä starttaavan Julminin ja Säföörin. Mielenkiintoinen seurattava on Suomessa debytoiva Grisleprinsen G.L.

Porin ravit alkavat kello 13. Toto75-peli starttaa kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 14-20. Studiossa ovat Martti Ala-Seppälä, Iivari Ingves ja Toni Sarkama. Lähetyksen juontaa Nelly Korpikoski.

Ruotsin Toto75-kierros ratkaistaan Färjestadin kaviouralla Karlstadissa. Kenneth Danielsen starttaa kahden hevosen voimin lauantain Toto75-kierroksella. Kriterium-kolmonen Everlasting Boogie osallistuu neljänteen Toto75-kohteeseen sekä Kasvattajakruunu-nelonen ja Derby-finalisti Speedy Norwegian starttaa kuudennessa Toto75-kohteessa. Jonna Irrin valmentama ja omistama Joshua B.R. kilpailee päätöskohteessa.

Toto75-peli starttaa kello 17.20.

Sunnuntai 8. tammikuuta

Kotimaassa ravataan Kuopiossa. Iltapäivä pitää sisällään kahdeksan lähtöä. Toto4-pelin avauskohteessa En Candy Till tekee mielenkiintoisen paluun kaviourille. Iikka Nurmosen valmennettava on kilpaillut edellisen kerran viime vuoden toukokuussa Ruotsin puolella. Tamma on suosikki suoraan tauoltakin.

Toto4-pelin kolmannessa kohteessa Fransua hakee jo neljättä peräkkäistä voittoaan. Paalulta starttaa kyvykäs mutta epävarma Veemax.

Päätöskohteen nostohevonen on hyvävireinen Hugo Journey.

Kuopion ravit alkavat kello 13. Toto4-peli starttaa kello 14.10.

Ruotsin GS75-peli ratkaistaan Uumajassa. Kierroksella riittää suomalaismielenkiintoa. Samu Sundqvistillä ja Veera Vekolalla on hyvät pärjäämissaumat Sweet Candy Girlillä ja Rerackilla toisessa kohteessa. Vekolalta starttaa myös Frozen A.F. neljännessä kohteessa.

Kari Lehtosen tallista starttaa useampi hevonen GS75-pelissä. Amongst Stars, Charly Du Tremble ja Bond Eagle omaavat hyvät voittosaumat. Hannu Torvinen ohjastaa hevosia Ruotsissa.

Tiina Koskinen, Kaj Timgren ja Rurik Kjötar starttaavat hevosillaan Uumajan kierroksella. Lisäksi Mika Forssilla on hyviä menestyssaumoja Hanna Olofssonin valmennettavilla.

Uumajan GS75-pelin jättöaika päättyy kello 16.