Ravivihje: Voittokoneet Vauhtis, Vastatuuli ja Bond Eagle jälleen voitossa kiinni Toto65-kierros ravataan poikkeuksellisesti Jyväskylässä.

Joensuussa kivikovan kuusivuotiaiden lähdön helposti nimiinsä vienyt Vauhtis kohtaa jälleen kovia, mutta Seppo Suurosen valmennettava tuntuu venyvän aina vastuksen mukaan. Kirikierros sujui alle 24-vauhtia ja varaa tuntui edelleen jäävän varastoonkin. Vonkari ja Syneri ovat kovia hevosia, mutta Vauhtis jää systeemin ensimmäiseksi ankkuriksi rivin avauskohteeseen.

Furiosa on löytänyt kuntonsa ja entinen keulaspesialisti osaa nykyisin voittamisen jalon taidon myös toisten takaa. Turussa kiri alkoi kolmennesta ulkoa 700 metriä ennen maalia ja hieno kiri kantoi helppoon voittoon. Xanthus Wapid oli Jokimaalla mainio ja pystyy onnistuneella juoksulla aivan kärkeen. Lady Rock hävisi Härmässä ainoastaan Lemieux Bokolle ja pystyy hyvänä päivänä vaikka voittamaan.

Rehtorin Salli on todennäköinen keulahevonen kolmannessa kohteessa. Hienossa kunnossa kilpaileva tamma voitti Mikkelissä, mutta Killerin pitkällä maalisuoralla uskon Vastatuulen puhaltavan edelle. Antti Tupamäen suojatti on huimassa kunnossa, eikä moiti vaativaakaan juoksua.

Magic Madonna ja MAS For You ovat huippuvireisiä tammoja, mutta lähtöpaikkojen vuoksi muutkin saavat mahdollisuuden. Speedy Norwegian, Sahara Flames ja Over My Shoulder rankaisevat armotta, jos suosikit joutuvat matkalla haalarihommiin.

Amongst Stars palasi upeassa kunnossa tauolta Porissa. Niko Jokela lähti vajaa kierros jäljellä ulko-radoille ja 4-vuotias ruuna polki toisen kierroksen alle 12-vauhtia. Pilvenmäki Specialin nimiinsä vienyt Kiikku’s Giant on vahva ja lahjakas menijä, joka hyötyisi suuresti kovasta matkavauhdista. Jompi kumpi voittanee lähdön, mutta Sultan Maharajah ja edelleen uransa ensimmäistä voittoa hakeva Fantom Factor saavat paikan systeemistä.

Bond Eagle on voittanut neljä kertaa peräkkäin ja todella väljällä tyylillä. Hannu Torvinen voi halutessaan antaa muiden hakea juoksuasetelmat ja lasettaa vauhdin tasaantuessa eteen päin.

”Voitot ovat tulleet pintakaasulla. Taustavoimat ovat tehneet hienoa työtä hevosen kanssa ja hyvillä mielin tullaan Killerille”, kertoi Hannu Torvinen.

Toto65-vihjeet

Lähtö 1: 5 Vauhtis (7,1)

Lähtö 2: 12 Furiosa, 9 Xanthus Wapid, 4 Lady Rock, 10 Midleton,

3 Touch Me Too, 2 Get Involved, 1 One For You (6,7)

Lähtö 3: 4 Vastatuuli (2,3)

Lähtö 4: 12 Magic Madonna, 6 Mas For You, 11 Speedy Norwegian,

7 Sahara Flames, 8 Over My Shoulder (9,1)

Lähtö 5: 1 Amongst Stars, 3 Kiikku`s Giant, 9 Sultan Maharajah,

9 Fantom Factor (5,7)

Lähtö 6: 7 Bond Eagle (1,12)

140 riviä x 0,10e = 14,00e

