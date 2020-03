Hevosalalle perustetaan alueellisia valmiusryhmiä – talleille pyritään saamaan nopeasti tuurausapua koronaviruksen keskellä

Jukka Pasonen

Jotta toiminta pyörii mahdollisimman kivuttomasti myös sairaustilanteessa, tallinpitäjän kannattaa laatia tallin ja hevosten hoitoon tarkka, kirjallinen ohjeistus.

Hevosalalle perustetaan alueellisia valmiusryhmä tallien hätätilanteita varten. Ryhmän perustamisen tavoitteena on se, että hevosten hyvinvointi saadaan varmistettua ja talleille saadaan tarpeen tullen tuurausapua nopeallakin aikataululla.

Hevosalan osaamiskeskus Hippoliksen koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hippos, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry, Suomen Ravivalmentajat ry sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK.

"Yhteistyön merkitys korostuu vaikeina aikoina, ja on hienoa nähdä miten ripeästi asian kanssa päästiin hevosalan toimijoiden kesken etenemään. Hevosten ja hevosyrittäjien hyvinvoinnin varmistaminen on tässäkin tilanteessa äärimmäisen tärkeää", Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää muistuttaa tiedotteessa.

Hippolis neuvoo tallinpitäjiä tekemään selkeän ennakkosuunnitelman koronaviruksen varalta ja selvittämään henkilöt, jotka vastaavat hevosten hoidosta silloin, jos tallinpitäjä tai henkilökunta sairastuu.

Lisäksi on syytä ottaa selvää lomituspalveluiden saatavuudesta.

Jotta toiminta pyörii mahdollisimman kivuttomasti myös sairaustilanteessa, tallinpitäjän kannattaa laatia tallin ja hevosten hoitoon tarkka, kirjallinen ohjeistus. Hoito-ohjeiden on syytä sisältää muun muassa ruokintaohjeet ja tarhausjärjestyksen.

Tuon kirjallisen ohjeistuksen yhteyteen on hyvä piirtää suuntaa antava pohjapiirustus tallista ja sen lähiympäristöstä. Lisäksi hevoskarsinat kannattaa numeroida loogisessa järjestyksessä ja tarhat nimetä.

Sen jälkeen hevosille kannattaa merkitä numero teipillä riimuun. Jos numerointi ei ole mahdollista, hevosesta kannattaa laittaa ylös tuntomerkit. On lisäksi hyvä, jos hevosista on otettu valokuvat ja hoito-ohjeet on laitettu niiden yhteyteen.

"Sairaana et voi oleskella samassa tilassa tai olla muuten läheisessä kontaktissa tuuraajan, lomittajan tai vapaaehtoisen auttajan kanssa", Hippolis muistuttaa.