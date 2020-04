Toinen varsaviikko aiheuttaa tulevaisuuden toivoissa virnistyksiä

Lukijan kuva

Tämä tulevaisuuden ravurivarsa Sissi eli Quickly Zizzy hallitsee 1,5 kuukauden iässä isompien elkeet. 9.3. Janakkalan Tervakoskella Sarita Saarentaustan tamma Rachel Kemp eli Rakel varsoi Quick Profitista.

MT ja Ravinetti haluavat jakaa uskoa hevoskasvatukseen tammanomistajien kanssa. Siksi julkaisemme viikoittain koosteen kevään pirteistä varsoista.

Kuvan kanssa tarvitaan seuraavat tiedot: tamman nimi (kutsuma- ja koko nimi), varsan nimi sekä isäori. Ilmoita myös hevosen omistajan tiedot: nimi, puhelinnumero ja paikkakunta. Erikseen tarvitaan myös kuvaajan nimi.

Jos haluat sähköpostiin kertoa lyhyesti jotain varsasta tai sen syntymästä, niitä voidaan lisätä juttua piristämään. Vanhempien ja suvun meriiteillä ei nyt ole merkitystä. Pääasia on kuvilla eikä tekstiä välttämättä tarvita, kunhan ohjeissa annetut perustiedot on kerrottu.

Kuvat lähetetään sähköpostitse: kaijaleena.runsten@mt.fi.

Kuvat julkaistaan sunnuntaina illansuussa ja perjantaina lähetetyt kuvat ehtivät mukaan viikon koosteeseen.

Lukijan kuva / Minna Terkomaa

Yosemite Sam eli Vallu syntyi 17.4 . Emä on Toffee Caramel ja isä Lexus Font. Kasvattajat Minna Terkomaa & Niina Hornaeus Vihdistä.

"Usko syntyi hyvin heikkona, mutta nyt kahden viikon kuluttua ollaan täynnä uskoa <3", kirjoittaa Mira Lehto.

Lukijan kuva / Mira Lehto

Ville Saarela Lahdesta omistaa Uskon emän Mary Valentinen. Isäori on Knows Nothing.

Lukijan kuva / Marianne Ojala

2.4. syntyi Vihtiin kaunis tammavarsa (emä Lady Of The Night, isä The Bosses Lindy). Varsan nimeksi tulee otsan pyrstötähden mukaan Comet Of The Night, kertovat Prinsessan kasvattajat Marianne Ojala ja Taisto Kangas.

Onkohan tiistaina syntynyt Invincible Bryanna vielä vähän ujo? Mutta niinhän varsan kuuluu ihmisen suhteen ollakin. Luottamus rakentuu vähitellen.

"Ole tarkkana, että varsa saa paljon mukavia ja turvallisia kokemuksia ihmisistä", todetaan tuoreessa Minna Tallbergin tietokirjassa "Toimiva hevonen – Näin onnistut".

Luukijan kuva

21.4. syntyneen Invincible Bryannan emä on Lex Invitation aka Lex ja isä Brad De Veluwe. Omistajat ovat Taivy Nairismägi ja Reigo Sildvee Mäntsälästä.