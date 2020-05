Missä varsa edellä, siinä emä perässä?

Lukijan kuva / Johanna Viitala

Siposka ja tammavarsa Ulpu mennä viilettivät näin vauhdilla alkuviikolla. Turon Myrskyn jälkeläinen syntyi 28.4. Kaksikon omistaa Sipen Talli Jämsästä.

MT ja Ravinetti haluavat jakaa uskoa hevoskasvatukseen tammanomistajien kanssa. Siksi julkaisemme koosteen kevään varsoista kerran viikossa.

Kuvan kanssa tarvitaan seuraavat tiedot: tamman nimi, varsan nimi (kutsuma- ja koko nimi) sekä isäori. Ilmoita myös hevosen omistajan tiedot: nimi, puhelinnumero ja paikkakunta. Erikseen tarvitaan myös kuvaajan nimi.

Jos haluat sähköpostiin kertoa lyhyesti jotain varsasta tai sen syntymästä, niitä voidaan lisätä juttua piristämään. Vanhempien ja suvun meriiteillä ei nyt ole merkitystä. Pääasia on kuvilla ja perustiedoilla.

Kuvat lähetetään sähköpostitse: kaijaleena.runsten@mt.fi.

Kuvat julkaistaan sunnuntaina illansuussa ja perjantaina lähetetyt kuvat ehtivät mukaan viikon koosteeseen.

Lukijan kuva / Laura Olli

Korona-ajan lapsi So Lockdown eli Lyyli tarkkailee valppaasti kameraa. Emä on Dolorian Web eli Donna ja isä So Perfect. Lyyli syntyi 29.4. Oulaisiin Laura Ollin ja Jukka Eskolan talliin.

Lukijan kuva / Tuire Roth

Ringoksi kutsuttu orivarsa syntyi niin ikään 29.4. Iisalmelaisen Tuire Rothin tamma Princess Doris eli Doris on emä ja isä Le Monteil.

Lukijan kuva / Erja Mattila

Ypäjäläisen Erja Mattilan raviponikasvatuksen saldoa on tämä vauhdikas shettisori Fireball Wee. Sen emä on Missil ja isä Gläntans Domino.

Lukijan kuva / Martta Kemppinen

2.5. syntynyt Väiski on harjavaltalaisen Ocean Stablen kasvatti. Orin emä on Malaguena eli Mallu ja isä Pastor Stephen.

Lukijan kuva / Krista Väisänen

Alta pois! Tässä tulee Balt Emilie valmiiksi kaikki jalat ilmassa. Tamman emä on Gemstone Slim ja isä Timoko. Valto Balzarin kasvatti asuu Krista Väisäsen tallissa Mikkelissä.

Lukijan kuva / Jari Haikarainen

Kouvolassa 19.4. syntynyt Breakfree on kuvassa kahden päivän iässä emänsä One Dreamin tarkkailussa. Jari Haikaraisen ja Hanna Kuukan kasvatin isä on S.J.'s Caviar.

Lukijan kuva / Jenna Ryhänen

Söötti on kutsumanimeltään tämä Lady Kinkkelaadeksi virallisesti ehdotettu tammavarsa. Sen emä on Vindi eli Lind Wind ja isä The Bosses Lindy. Martti Ryhänen Lemiltä on kasvattaja.

Lukijan kuva / Erja Mattila

"Mitä tuo muori hommaa?" miettii russvarsa Fairy Mary Wee. Erja ja Laura Mattilan tallin kevään kolmannen varsan emä on Romette Nick ja isä Jagga Ess.

Lukijan kuva / Jenni Rautiainen

4.5 syntyi kuvanottohetkellä vielä nimeämätön tammavarsa Tähtihuvista. Sen kasvattaja on Terho Rautiainen Kangasniemeltä ja isä on saman tallin menestysori Suivikas.