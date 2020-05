Ilves hyökkäsi suomenhevosen kimppuun ravitallilla Lohtajalla – "Meillä on toukokuussa varsovia tammoja, toivottavasti ilves pysyy silloin poissa"

Kirsi Nikka

Pihlajan Paronin kyljissä oli useita pitkittäisiä naarmuja. Lisäksi laitumella kävijä oli iskenyt kyntensä hevosen turpaan ja hännäntyveen.

Ilves iski kyntensä samaan hevoseen kahdesti. Ensimmäisen kerran ilves kävi laitumella keskiviikkona huhtikuun 15. päivänä.

"Silloin se kävi keskellä kirkasta päivää. Olin itse viemässä hevosta Vaasaan. Ilves on vieraillut laitumella kello 10–16", Kirsi Nikka kertoo.

Tuon käynnin jäljiltä Pihlajan Paronin kyljissä oli pitkittäisiä naarmuja. Raapaisujälkiä näkyi myös Paronin turvassa.

"Seuraavana aamuna eli torstaina huhtikuun 16. päivänä ilves tuli jälleen. Se kävi hevosen kimppuun kello 5–8, jolloin olin navettatöissä."

Myös tällä kertaa hevosen kyljissä näkyi raapaisujälkiä. Kävijä oli jättänyt jälkensä myös hännäntyveen.

Tapauksilla ei ollut silminnäkijöitä.

"Metsästäjät kävivät tunnistamassa jäljet. Silloin oli vielä lunta maassa, ja ilveksen jäljet havaittiin lumesta. Myös hevosen saamat jäljet arvioitiin ilveksen tekemiksi", Nikka kertoo.

Paronin selässä ollut loimi suojasi hevosta pahemmalta raatelulta.

"Loimi oli kyllä riekaleina", Nikka kertoo.

Eläinlääkäriä ei tarvittu paikalle.

"Puhdistin jäljet kotikonstein. Hevonen toipui ilman antibiootteja ja ilman tulehduskipulääkkeitä."

Paronin lisäksi laitumella oli toinenkin hevonen, lämminverinen.

"Nopeampiliikkeisenä se on päässyt pakoon. Paroni on suomenhevosena hitaampi lähtijä. Lisäksi se on utelias luonteeltaan, se tykkää tallikissoistakin. Voi olla, että se on jopa mennyt tulijaa ihmettelemään", Nikka arvelee.

Hevoset olivat laitumella aivan Kirsi Nikan talon läheisyydessä.

"Laitumelta on ovelle muutama metri."

Nikan ravitalli on noin puolentoista kilometrin päässä Lohtajan kirkonkylästä.

"Ilveksistä ei täällä ole tehty aiemmin havaintoja. Susia on kyllä liikkunut. Niistä ei ole ollut hevosille haittaa."

Nikka kertoo, että huhtikuun puolivälissä himankalaiset metsämiehet olivat seuranneet ilveksen jälkiä. Ilves oli liikkunut Himangalta etelään eli Lohtajan suuntaan.

"Metsästäjät saivat ilvekselle häätöluvan. Kaatolupaa ei tullut. Ilves on kuulemma sen verran harvinainen tällä seudulla."

Kirsi Nikka toivoo, että ilves tai ilvekset pysyvät nyt poissa.

"Meillä on muutama kantava tamma. Ne varsovat toukokuussa. Silloin ei ilveksiä täällä kaivata, ne vaarantavat varsojen hengen."

Ilveksen vierailusta hevoslaitumella kertoi ensimmäisenä Keskipohjanmaa, joka ilmestyy Kokkolassa.