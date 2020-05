Hippoksen Rehula kannustaa raviväkeä unohtamaan itsensä vähättelyn – "Lupa ajaa raveja on nyt myös itsestämme kiinni"

Carolina Husu

Juha Rehula aloitti Hippoksen puheenjohtajana kesäkuussa 2018. Hänet on kuvattu kesän suurimpiin raveihin kuuluvassa Suur-Hollola-ajossa. Arkiraveissa on ollut paikalla vain vähän katsojia.

Raivurheilussa on nyt syytä keskittyä satojen yksityiskohtien keskellä saamaan ravit asianmukaisesti käyntiin poikkeusjärjestelyin. Niiden kanssa saatetaan joutua elämään myös pidempäänkin kuin kesän yli, painottaa Suomen Hippoksen puheenjohtaja Juha Rehula MT Ravinetin blogissa.

"Raviurheilun pitää olla osa suomalaista yhteiskuntaa. Älkäämme siis ajatelko itse omasta toiminnastamme vähättelevästi", hän kirjoittaa.

Hän painottaa silti hoitamaan poikkeusravien käynnistämisen "mallikelpoisesti", koska ravit on tapahtumien järjestämisen osalta esimerkkitapaus myös muille lajeille: "Lupa ajaa raveja rajoittamistoimenpiteidenkin vallitessa on nyt myös itsestämme kiinni."

Hän huomauttaa, että Hippoksella ja raviradoilla on ravien suhteen merkittävästi omaa päätösvaltaa, mutta silti vain omilla säännöillä ja yleisiä itse tulkiten ei voida toimia poikkeusoloissa.

Sanankäyttö on ollut viime viikkoina kovaa. Puheenjohtaja kertoo esimerkkinä puhelun, joka alkoi suoraan alatyylisellä haistattelulla.

"Korona-aika on tuonut pintaan kaiken sen, mikä on kenties jäytänyt jo pitkään tai poikkeusolojen hallinta tai arjen sujuminen on vain korostanut jotain sellaista, joka on ollut pinnan alla", Rehula myös arvioi.

Syynä on hänen mukaansa se, että monet kiperistä ongelmista eivät muutu yksittäistä kohtaa muuttamalla. Ongelmat kuten rahapelien siirtyminen verkkoon sekä yleisömäärien lasku paikan päällä radoilla eivät poistu korona-ajan jälkeenkään.

