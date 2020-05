Viikon ikäinen russponin varsa on kadonnut laitumelta Ypäjällä – emä on tallessa, varsan etsinnät eivät ole tuottaneet vielä tulosta

Minka Kontunen

Kuvassa gotlanninruss-tamma Omina K.L. ja sen kateissa oleva varsa, jonka väritys on huomiota herättävä ja harvinainen.

Viikon ikäinen gotlanninruss-ponivarsa on kadonnut Ypäjän Jyvämäestä. Torstai-illalla Minka Kontunen näki sekä tamman että sen varsan ennen puoltayötä ja kaikki oli hyvin.

Kun omistaja meni perjantaina aamusta laitumelle, hän löysi pihatosta vain tamman Omina K.L:n.

"Huoli on suuri. Sille, joka vihjaa missä varsa on joko elävänä tai kuolleena, on luvassa löytöpalkkio", Kontunen sanoo. Hän hoitaa etsintään liittyviä asioita omistajan puolesta.

Emän ja varsan laitumella on sähkölankaa viidessä kerroksessa. Kaikki langat ovat ehjiä, eikä tammasta tai laitumelta ole löytynyt mitään epäilyttäviä jälkiä.

Perjantaina laitumen kävi vielä tarkastamassa paikallinen metsästäjä koiransa kanssa. Suurpetoon viittaavia merkkejä ei löytynyt, eikä koira reagoinut mihinkään hajuihin.

"Samalla laitumella on ollut ennenkin varsoja, eikä tällaista ole koskaan aiemmin tapahtunut", kertoo Kontunen.

Havaintoja tai tietoja voi soittaa poliisille tai suoraan Kontuselle puhelinnumeroon 0409377730.

"Kaipaamme nimenomaan havaintoja varsasta, emme ohjeita etsintään, se puoli on hoidossa."

Asiasta kirjoitti ensimmäisenä Hevosurheilu.