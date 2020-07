Tässä on Suomen vanhin ori, ikää 43 vuotta! Ivrig on aina hyvällä tuulella, kunhan kilpakosijat pysyvät kaukana

Shetlanninponi Ivrig on ollut koko pitkän ikänsä terveyden perikuva, omistaja Kirsi Lehtonen kertoo. Eläinlääkäriä sille ei ole tarvinnut kutsua sairauden takia vielä kertaakaan.

Ivrigillä on Suomessa 132 jälkeläistä. Se oli useamman kerran näyttelynsä paras. Luonne on reipas mutta ei ilkeä, Kirsi Lehtonen kertoo. "Se ei ole koskaan purrut ihmisiä." Viimeisimmässä näyttelyssään ikinuori ori kävi 40-vuotiaana.

Liedossa vietettiin heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina poikkeuksellisia syntymäpäiviä.

Shetlanninponiori Ivrig täytti tuolloin uskomattomalta kuulostavat 43 vuotta.

Yleensä hevoset ovat elämänsä ehtoossa viimeistään 30-vuotiaina. Suomen vanhimmaksi hevoseksi tituleerattiin aikoinaan 41-vuotiasta Scotch Princeä, joka lopetettiin vuonna 2016.

Iäkkäällä ponilla on kokoaan suurempi luonne. Temperamenttiset isännän elkeet sillä on ollut aina, kertoo omistaja Kirsi Lehtonen. "Ivrig on Ivrig. Innokas, kuten nimikin sanoo."

Ei ilkeä, hän täsmentää. Se ei ole koskaan purrut ihmisiä.

Laitumelle päästessään Ivrigillä oli tapana tanssahdella trailerista ulos kahdella jalalla. Vieläkin se saattaa innostuessaan karahtaa takajaloilleen.

Perheellä on tallin lisäksi samassa pihapiirissä hevostarvikeliike Börjes Kotimäki.

Kun liikkeeseen tulee asiakkaita, osa hämmästyy nähdessään tutun ponin vuosikymmenten takaa. "Käy ihmisiä jotka sanovat, että sen tyttärentytärkin on jo kuollut. He eivät tahdo uskoa, että Ivrig on olemassa."

Kirsi Lehtonen toi Ivrigin maahan 4-vuotiaana. Hän kävi usein Ruotsin oripäivillä ja etsi jalostusmateriaalia Suomeen.

Ivrig oli shetlanninponiksikin pienikokoinen, vain 92 senttiä korkea. Ruotsalainen Roland Fransson kehui hänelle pientä kasvattiaan. Vähän liian pieni, Lehtonen mietti mielessään. Kannattiko tuommoista sinttiä ottaa?

Minkä koossa hävisi, Ivrig rakenteessa ja liikkeissä voitti.

Suomessa se näytti kykynsä: ori kantakirjattiin aikansa korkeimmilla pisteillä. Liikkeiltään se oli ylivertainen: Monta kertaa Ivrig oli myös näyttelynsä paras.

Ivrig tuntui itsekin tiedostavan erinomaisuutensa. Nähdessään kameran se osasi ottaa poseerausasennon.

Viimeisimmässä näyttelyssään se kävi 40-vuotiaana.

Kaikkiaan se sai 132 varsaa. Jälkeläisten määrästä huolimatta Ivrig ei tehnyt lähtemätöntä vaikutusta suomalaiseen ponijalostukseen, Lehtonen sanoo. "En pidä sitä omistakaan parhaana, vaikka se on legendaarinen ori."

Osaltaan Ivrigin suosiota selittää rodun kapea tarjonta: Ivrigin kulta-aikaan Suomessa oli tarjolla vain muutama jalostusori.

Shetlanninponeja tuotiin tuohon aikaan Suomeen kuljetusautojen kuormantäytteenä, Lehtonen kuvailee. "Niitä on saatu Keski-Euroopasta hyvin halvalla. Heikkolaatuisia tuli paljon."

Ivrigin elämän aikana rotu on muuttunut. "Kyllähän suomalaisen hevosen tyyppi on nykyään hyvinkin korkeatasoinen. On mennyt parempaan malliin."

92-senttisen orin intiimielämässä on ollut omat pulmansa.

Ivrigille rakennettiin jopa oma astutuspaikka, jotta se ylettyi tammojen selkään. Laitumella se osasi itse järjestää tammansa matalampaan kohtaan.

Villein osoitus Ivrigin itsevarmuudesta saatiin, kun se karkasi tarhastaan noin vuosikymmen sitten.

Ivrig tarhasi tuolloin puoliveritamman vieressä. Kuullessaan, että piskuinen ori seikkailee naapuritarhassa ison hevosen jaloissa, Lehtonen säikähti: äkkiä hakemaan se pois, ennen kuin tamma tappaa Ivrigin!

Pelastusta ei kaivannutkaan Ivrig.

Pikkuori oli saanut tamman nurin repimällä sitä sadeloimesta. Häkeltynyt hevonen kompastui omaan loimeensa ja kaatui. Kun omistaja pääsi paikalle, Ivrig yritti astua maassa makaavaa tammaa ilman epäröinnin häivää.

Lehtonen on tuonut maahan kaikkiaan yli 2 000 ponia.

Nykyisin hän on eläkkeellä ja omia poneja on enää kolme. Päätalli on nykyisin tytär Tarja "Taikku" Lehtosen omistuksessa. Pojalla on ratsastuskoulu naapuritontilla.

Ivrig on asunut vuosikymmenet samalla mäellä. "Aina on pyritty järjestämään tarhaus niin, että se voi seurata tallinmäen elämää."

Ori on ollut koko ikänsä terveyden perikuva. Eläinlääkäriä sille ei ole tarvinnut kutsua sairauden takia kertaakaan, Lehtonen sanoo.

Shetlanninponit ovat aika terveitä ylipäätään. Kaviokuume tosin on niiden heikkous.

Nykyisin orin hampaat ovat tosin niin kuluneet, ettei se saa enää heinästä tai edes laidunruohosta mitään irti. Ivrigiä ruokitaan viherjauhomössöllä ja seniorihevosille tarkoitetuilla rehuilla.

Selvästi huomaa, ettei se myöskään näe enää niin hyvin kuin ennen, Lehtonen pohtii. Pihalle päästessään ja tammoille huutaessaan se on silti innokas kuin elämänsä keväässä oleva, nuori ori.

Herra talossa se on ollut aina. Jos Ivrig näkee toisen orin, se masentuu ja hermostuu, Lehtonen kuvailee.

Ivrigiä on pidetty ainoana orina omassa talliosastossaan. Poikkeuksen teki Bomil-niminen poni, jonka se suvaitsi viereisessä karsinassakin.

Ivrigissä on muutakin poikkeuksellista: sillä ei ole koskaan ratsastettu. Lehtonen ei halunnut, että jalostusoria laitetaan ratsastuskoulun tunneille kiertämään kenttää.

"Olen aina ollut sitä mieltä, että poni menettää näyttävyyttään ja liikkeitään, jos se tekee tuntitöitä."

Linjoissaan se on pysynyt reippaan luontonsa ansiosta, hän arvelee. Vaikka pulleutta on ollut, kaviokuumetta se ei ole saanut. "Se on ehkä suvustakin kiinni."

Entä Ivrigin pitkän iän salaisuus? Hyvä terveys, Lehtonen vastaa ykskantaan. "Mikään ei ole rasittanut sen elämää."

Osansa voi olla myös asenteessa. Ivrig ei turhia stressaa. Orin kasvattanut Fransson on aina ollut tarkka poniensa luonteesta, Lehtonen virkkoo.

"Ivrig on aina ollut positiivinen ori, iloinen ja reipas. Se on aina hyvällä tuulella."

Kirsi Lehtonen toi Ivrigin Ruotsista kun se oli 4-vuotias. Yhteistä taivalta on ehtinyt kertyä monen vuosikymmenen edestä.