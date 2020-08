Pauliina Swindellsin albumi

Pauliina Swindells sai nuoren Gortglas Ballymolloyn ratsastettavakseen tukijaltaan. Hyväsukuinen tamma kehittyy kovaa vauhtia ja vastaa aina positiivisesti uusiin haasteisiin.

Ison-Britannian Yorkissa on kaatosade siirtänyt ratsastustreenit iltapäivään, ja kenttäratsastaja Pauliina Swindellsillä on aika puheluun ja paperitöihin. Vihdoin niihin kuuluvat myös kilpailuihin ilmoittautumiset. Englannissa on saanut heinäkuun alusta alkaen kilpailla, ilman yleisöä ja tiukkojen rajoitusten alla.

”Kilpailen elokuun loppupuolella Burghamissa kansainvälistä neljää tähteä. Siihen on ilmoittautunut 183 ratsukkoa. Mukana ovat kaikki, maailman huiput mukaan lukien”, kenttäratsastaja Pauliina ”Polly” Swindells kertoo.

Kymmenen vuotta Englannissa asunut Swindells on yksi maamme harvoista arvokisaratsastajista. Hän on kilpaillut itse kouluttamalla Ferro S:llä kenttäratsastuksessa EM- ja MM-tasolla. Matka Rion olympialaisiin katkesi kahden selkänikaman murtumaan.

”Tokion olympialaisiin Suomella ei ole kenttäratsastuksessa maapaikkaa, mutta olemme ensimmäisellä varasijalla. Jos Hollannilla tai Tanskalla ei ole lähettää ratsukkoa, siirtyy paikka käsittääkseni Suomelle. Kovin todennäköistä se ei ole, mutta hevosurheilussa ei koskaan tiedä.”

Tänä kesänä Swindells keskittyy saamaan vaadittavat kvaalitulokset, jotta hän on tarvittaessa valmis. Ulkomaille hän ei kuitenkaan lähde tuloksia hakemaan, vaikka taso olisi matalampi esimerkiksi Puolassa. Myös brexit vaikeuttaa hevosten matkustamista ulkomaille ja nostaa matkakustannuksia.

”Jos en täällä Englannissa ole maailmanhuippuja vastaan kilpailukykyinen, ei arvokisoihin ole järkeä lähteä”, hän toteaa tyynesti.

Tokion olympialaisten toteutuminen ensi vuonna arveluttaa monia. Kulisseissa kuiskaillaan, ettei kisaa pystytä järjestämään.

Lisäksi kansainvälinen ratsastajainliitto FEI teki toukokuussa yllättävän päätöksen ja perui olympialajien EM-kilpailut ensi kesältä tarkoituksena pyhittää kausi olympialaisille. Hätiköidyltä vaikuttanut päätös johtaa pahimmillaan kahteen arvokisattomaan vuoteen.

”Ratsastajat ovat tästä todella ihmeissään. Kaksi vuotta ilman arvokilpailuja olisi todella huono juttu. Kenttäratsastuksen EM-kisojen piti olla ensi kesänä Pohjois-Ranskassa, mikä olisi ollut meidän kannaltamme erinomaista.”

Vuosi 2020 on ollut todellista uudistumisen aikaa Swindellseille. Pauliina ja puoliso James Swindells muuttivat tammikuussa Lontoon lähistöltä pohjoisempaan Yorkiin. Pauliina jätti työnsä tallimestarina ja heittäytyi yksityisyrittäjäksi. Hevoset Ferro S ja 6-vuotias Gortglas Ballymolloy siirtyivät mukana.

Sitten iski korona-aika ja ”lockdown” eli yhteiskunnan eristäminen. Ammattilaiset saivat vielä Englannissa ratsastaa, mutta hyppääminen, maastoratatreenit ja valmentaminen jäivät tauolle. Myös puolison työt loppuivat.

”Aluksi kaikesta putosi pohja. Taloudellinen huoli oli suuri.”

”Toisaalta olin mennyt vuosikymmeniä oravanpyörässä. Nyt elämä rauhoittui. Otin kahden tunnin päiväunia ja sain kuitattua vuosien univelat. Sain käydä tallilla, kunhan hevosten passit olivat mukanani, joten päivät menivät mukavasti”, Swindells kuvailee eristyksen alkuaikaa.

Vähitellen kevään mittaan maassa sallittiin valmentaminen ja vieraiden hevosten ratsuttaminen. Swindells käänsi nopeasti energiansa positiivisiin asioihin.

”Minulla pitää aina olla selvä toimintasuunnitelma, viikko- ja kuukausiohjelma. Keskityin sellaisiin asioihin, joihin kisakaudella ei ole aikaa. Pystyin treenaamaan hevosen etujalkojen tekniikkaa jumppaamalla vaikka useamman viikon. Nuorten hevosten kanssa keskityin perusasioihin.”

Nyt ihmisillä on nyt kova into treenata ja kilpailla, ja hevoskauppa käy hyvin. Swindells on löytänyt runsaasti uusia asiakkaita uudelta kotiseudultaan.

”Pysähtymisen aikana olen miettinyt itselleni tärkeitä arvoja. Minulle hevosten kanssa oleminen ja niiden kouluttaminen on palkitsevinta. Kilpailuissa on kiva käydä tarkastamassa, miten asiat käytännössä toimivat.”

”Nyt akut on ladattu ja haluan päästä tekemään töitä. Huomasin vain, että kisarutiini on kateissa. Oli rankkaa nousta ylös kello neljältä, en oikein muistanut, mitä kisoihin pakataan ja miten kisapaikalla piti toimia”, Swindells nauraa.

Swindells haaveilee samasta kuin moni muu kilparatsastaja. ”Toivoisin saavani hyviä nuoria hevosia ratsastettavaksi. Olen tämän vuoden aikana oppinut tekemään asiat ilman jatkuvaa kiirettä. Haluan valmentaa hevosia ja ratsukoita laadukkaasti.”

”Ajatukseni ovat aina tulevaisuudessa. Jos joku kysyy minulta, mitä tapahtui eilen, en välttämättä muista.”

Pauliina Swindells