Ravikuningatar ja -kuningas saavat tällä viikolla huilia mutta isäntäväelle paluu arkeen on hankalampaa

Ravikuningatar ja -kuningas seppelöitiin sunnuntaina illansuussa Seinäjoella. Takana tulevan Evartin osaomistaja ja hoitaja Jutta Ihalainen onnitteli Virin Camillan ohjastajaa Hannu Torvista.

Ravikuningatar Virin Camilla ja -kuningas Evartti saavat tällä viikolla huilia, kun viikonloppuna Seinäjoelta kertyi rasitusta kolmen kisan suorituksista.

Camillalla se tarkoittaa laiduntamista sekä tiistaina palauttavaa ratsastuslenkkiä. Evartti harrastaa tarhaamisen lisäksi kahlaamista vesimatolla, ja keskiviikkona se on menossa rauhalliselle lenkille valjaissa.

Isäntäväellä paluu arkeen on niin Siilinjärvellä kuin Pihtiputaalla hankalampaa. Puhelin ja sosiaalinen media tuuttavat onnitteluita, ja lehdistö pyytää haastatteluja.

Juhliakin molempien hevosten kunniaksi kaavaillaan, mutta ajankohdat eivät olleet vielä tiistaina selvillä.

Hallitsijapari uusiutui Seinäjoella kokonaan. 13-vuotias Virin Camilla oli kisassa konkari. Seppele irtosi vasta viidennellä yrittämällä - mutta tavalla, joka oli erityisen hieno.

Kokonaisaika 9.32,6 on kaikkien aikojen toiseksi paras. Lisäksi kilpailu oli viimeisen matkan loppusuoralle asti tasainen Liisan Tulilinnun ja Aurottaren kanssa.

"Kaksi ensimmäistä oli niin sanotusti harjoittelua, vaikka Camilla menestyikin ihan hyvin. Kolmannella ja neljännellä oli sitten epäonnea, kun kummassakin tamma johti toisen päivän jälkeen", valmentaja Reino Miettinen kertaa.

Hän omistaa Camillan tyttärenpoikansa kanssa.

Seinäjoella sunnuntaiaamuna tamman ilme oli vähän vaisu. Nyt Miettinen tuumaa, että kokenut tamma taisi onneksi osata säästää itseään maililla tietäen, että edessä on vielä se pisin matka.

Miettinen kertoo, että koronan pysäytettyä ravit keväällä hetken suunniteltiin jo Camillan siirtämistä siitokseen.

"Kun nyt meni näin hyvin, ehkä sitä pitää vielä harkita. Hevosen terveydentilan mukaan mennään. Jos pystytään vielä kilpailemaan ensi vuosi, se olisi hieno asia."

9-vuotias Evartti oli kisassa ensi kertaa, mutta tämän kesän ykköshevonen osoitti jaksavansa kolme matkaa kahdessa päivässä.

Ravikuninkaan tarinaa on kerrottu muun muassa Talkkari-ohjelmassa viikko sitten. Se kävi lähellä kuolemaa syksyllä 2018, joten paluu rotunsa huipulle on uskomaton osoitus hevosen omasta halusta juosta ja kilpailla.

Evartti oli Teivon klinikalla jalkaoperaatiossa, joka ei ollut itsessään vaarallinen ja meni hyvin. Heräämössä orin kunto kuitenkin heikkeni. Syynä oli suolikierre.

"Se tuli tosi äkkiä ja saatiin myös korjattua, kun oltiin onneksi siellä klinikalla. Mutta tilanne oli todella kriittinen, kun se oli jo kertaalleen nukutettu ja tuli toinen heti siihen päälle", valmentaja ja osaomistaja Antti Ojanperä kertaa.

Ojanperälle ja puolisolle Jutta Ihalaiselle kuninkuushumu on tuttua, sillä he valmensivat Jokivarren Kunkun voittoon 2015.

"Me keskitytään aina tähän hetkeen. Sen on opettanut Evartin vastoinkäymisetkin, on turha miettiä sen pidemmälle", Ojanperä vastaa kysymykseen orin tulevaisuudesta samalla, kun hän nakuttaa toisen hevosen kenkiä.

Paluu arjen valmennukseen on siis jo tapahtunut.

"Mielenkiintoinen jatko varmasti on. Se on luonteeltaan hieno – sillä on suuri sydän, mikä auttaa paljon."

Evartin omistaa kimppa, jossa on valmentajaparin lisäksi kuusi muuta osakasta. Mukana on matkan muodossa roimasti yli puoli Suomea, sillä omistajat asuvat Tampereelta Sodankylään.

