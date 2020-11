Väitös: Nenänieluletkutus psylliumin ja magnesiumsulfaatin yhdistelmällä on tehokkain hoito hiekkaa syöneille hevosille

Sanne Katainen

Leudot talvet näkyvät hiekkavaivojen lisääntymisenä hevosklinikoilla.

Eläinlääketieteen lisensiaatti Kati Niinistö väittelee maanantaina 23.11. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa aiheenaan hevosten paksusuolen hiekkakertymät ja niiden hoito.

Väitöskirjan tavoite oli selvittää paksusuolen hiekkakertymään liittyviä kliinisiä oireita ja ongelman taustatekijöitä sekä löytää tehokas lääkehoito hiekkakertymän poistoon.

Niinistö suoritti hevossairaalaan tuotujen, hiekkaa syöneiden hevosten omistajille kyselyn, jolla selvitettiin muun muassa hevosten yleisimpiä oireita sekä hiekkakertymille altistavia tekijöitä. Lisäksi tutkittiin hevosten saamia hoitoja sekä verrattiin eri lääkitysten tehoa.

Tutkimusta on tehty yli viisi vuotta.

Paksusuolen hiekkakertymä on yleinen ongelma suomalaisilla hevosilla, ja sen mahdollisuus myös muiden kuin ähkyoireiden aiheuttajana on syytä tiedostaa, Niinistön tutkimuksen yhteenvedossa todetaan.

Väitöskirjassa tutkituista hoidoista tehokkaimmaksi todettiin nenänieluletkutus psylliumin ja magnesiumsulfaatin MgSO4:n yhdistelmällä.

Vastaväittäjänä toimii professori Gayle Hallowell Nottinghamin yliopistosta Brianniasta ja kustoksena professori Mirja Ruohoniemi.

Väitöskirja "Naturally occurring large colon sand accumulations and their medical treatment in horses" julkaistaan sarjassa Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis.

Se löytyy jo nyt yliopiston sähköisestä tietokannasta Heldasta.

Helsingin yliopiston tiedotteen kautta löytyy linkki ja ohje tilaisuuden seuraamiseen verkossa.

