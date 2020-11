Hevoset veivät suomalaisen Mette Pökelmannin Ruotsiin – tutuiksi ovat tulleet raviradat, tallitarkastukset ja laukkahevoset

Jessica Ortiz Bergström

Mette Pökelmann on ehtinyt olla monessa mukana hevosalalla. Nyt hän tekee yrittäjänä mm. Travarhälsa-tallikäyntejä Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön Svensk Travsportin lukuun.

Suomesta Ruotsiin vajaa 10 vuotta sitten muuttanut Mette Pökelmann on ehtinyt nähdä raviurheilua monelta kantilta. Useinhan hevosinnostus tulee verenperintönä, mutta Meten tapauksessa suvussa ei ole ollut sen suurempaa hevostaustaa. Perhe muutti Helsingistä Billnäsin Ruukkiin Meten ollessa yhdeksänvuotias.

"Ensimmäinen kosketus hevosiin oli ratsupuolelta aloittaessamme ratsastustunnit läheisellä ratsastuskoululla naapurin tytön kanssa. Ratsastusharrastus jatkuikin aktiivisena koko peruskoulun ajan”, muistelee Mette hevosten pariin päätymistä.

Peruskoulun jälkeen Mette halusi oppia lisää hevosista, ja lukioksi valikoitui Brusabyn oppilaitos Kemiössä, jossa Meten oli tarkoituksena suuntautua ratsupuolelle, koulun alettua ravilinja veti kuitenkin puoleensa.

"Halusin oppia uutta koulussa, ja sitähän raviurheilu minulle olikin. Enhän ollut edes ajanut hevosella ennen koulun aloittamista”, kertaa Mette naurahtaen ravilinjan valitsemista.

Pian raviurheilu oli imaissut Meten mukaansa. Harri Koivusen talli sekä jo edesmennyt Veikko Kopola tarjosivat oivallisia harjoittelu- ja viikonlopputyömahdollisuuksia. Näiden lisäksi Hagmanin perhe, joka tunnetaan aikanaan viidesti kuningatarkilpaan osallistuneen Sylvian takaa, antoi mahdollisuuden ratsutaustaiselle Metelle oppia monipuolisesti raviurheilusta.

Valmistuttuaan Brusabystä halusi Mette oppia lisää hevosista ja raviurheilusta. Suunnaksi valikoitui Wångenin oppilaitos Pohjois-Ruotsissa Östersundin lähellä.

Kielimuuria ei Metten tarvinnut suomenruotsalaisena pelätä, ja kolmen vuoden opiskeluiden jälkeen Metellä oli kädessään yliopistotasoinen Hippologin tutkintotodistus.

"Viihdyin tosi hyvin Wångenissa, opetus oli laadukasta mutta samalla käytännön läheistä. Sain esimerkiksi kolmen vuoden aikana ajaa oppilaslisenssillä kilpaa ja ratsastaa jokusen montélähdönkin”, kehuu Mette aikaansa Wångenissa joka on yksi Ruotsin valtiollisista hevosalan koulutuslaitoksista.

Hippologiksi valmistumisen jälkeen Mette työskenteli vajaan vuoden Årjängin raviradalla kilpailuassistenttina. Luonnonkauniilla paikalla sijaitsevan Årjängin raviradan kauden kohokohta on heinäkuun puolessa välissä ajettava Årjängs Stora Sprinterlopp.

"Årjäng on Ruotsin mittapuun mukaan ns. 'säsongsbana', jossa ajetaan kilpaa lähinnä sulan maan aikaan. Ravipäiviä taitaa olla vuosittain 15 paikkeilla. Työnkuva oli hyvin monipuolinen ja oli hyvin opettavaista nähdä asiat ravien järjestäjän näkökulmasta”, analysoi Mette aikaansa Årjängissa josta matka jatkui Gävleen Trav Gävleborgin palvelukseen.

Trav Gävleborg oli Gävlen, Bollnäsin ja Hagmyrenin raviratojen yhteenliittymä, jolla tavoiteltiin synergiaetuja sekä organisaation että kilpailutoiminnan puolelta. Yhteistyö alkoi vuoden 2011 alusta ja kesti aina vuoden 2017 alkupuolelle.

Mette vastasi yhdessä sportchefin kanssa kolmen radan kilpailutoiminnan organisoinnista sekä käytännön toteuttamisesta.

"Gävleborgin aika oli monella tapaa mielenkiintoista. Töitä riitti ihan omiksi tarpeiksi, sillä ravipäiviä meillä oli vuosittain vajaat 90, ja tämän lisäksi kaikki muut kilpailupuolen työt,” muistelee Mette aikaansa Gävlessä.

Meten työt kuitenkin loppuivat Gävlessä vuoden 2016 lopulla kolmen raviradan yhteistyön loppuessa.

”Trav Gävleborgin perusidea oli oikein hyvä, saavutimme luonnollisesti paljon synergiaetuja varsinkin kilpailupuolella. Esimerkiksi sarjasuunnittelu näillä kolmella radalla tapahtui yhden henkilön toimesta, ja tällöin sarjatarjonnasta näillä kolmella radalla tuli yhtenäisempi”, kertaa Mette Trav Gävleborgin etuja.

Tunnetusti raviurheilussa vanhat perinteet ja ajatusmallit ovat vahvoja, ja alueen ylittävien yhteistyömallien juurruttaminen ei ole aina helppoa. Näin kävi tietyllä tapaa myös Trav Gävleborgissa.

"En luonnollisesti tiedä kaikkia syitä yhteistyön loppumiseen näiden kolmen radan välillä. Itse koin kuitenkin tietyllä tapaa riittämättömyyden tunnetta, kun valmentajat olivat aiemmin tottuneet siihen, että kilpailusihteeri on päivittäin tavoitettavissa kotiradan toimistossa. Nythän niin ei ollut, vaikka tein töitä kaikkien kolmen radan eteen istuessani vaikkapa Gävlessä, oli joidenkin tahojen vaikea hyväksyä sitä”, pohtii Mette raviratojen välisen yhteistyön haasteita maasta riippumatta.

Töiden loputtua Gävlessä muutti Mette Tukholmaan ja on toiminut yrittäjänä kohta neljän vuoden ajan. Suurimman osan työajasta täyttää Travarhälsa-tallikäynnit Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön Svensk Travsportin lukuun.

Ruotsissa raviurheilun keskusjärjestö tekee tallitarkastuksia lisenssinhaltijoiden luokse säännöllisin väliajoin. Meten toimialue on maantieteellisesti laaja Pohjois-Ruotsista Gävlen yläpuolelle.

"Autossa istumista tulee aika paljon, mutta tallitarkastusten teko on mielenkiintoista. Saa tavata raviharrastajia heidän kotioloissaan. Ja tallitarkastusten teko sopii elämäntilanteeseeni oikein hyvin,” kertoo Mette nykyisestä työnkuvastaan.

Työn ohella Mette on nimittäin jatkanut opintojaan kotieläintieteen parissa SLU:ssa joka on ruotsalainen vastine suomalaiselle maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle. Maisterin tutkinnon lopputyö käsittelee hevosten kavioiden rakenteen sopivuutta ilman kenkiä ajoon, ja on osa suurempaa kengättömyys tutkimusta.

"Tutkimus on ollut todella mielenkiintoinen, ja tietyllä tapaa käytännönläheinen. Itselläni on kuitenkin kokemusta omien hevostenikin kautta ilman kenkiä ajamisesta ja sen vaikutuksista suoritukseen ja hevosen liikeratoihin”, analysoi Mette innostuneesti lopputyönsä aihetta.

Maisterin tutkinnolla aukeaa uusia työmahdollisuuksia, mutta raviurheilun parissa työskentely on kuitenkin lähinnä Meten sydäntä. Trav Gävleborgin jälkeen Mette toimi projektipäällikkönä ohjastajien MM-kisoissa, jotka järjestettiin Ruotsissa alkukesästä 2019.

"Olisi mukavaa olla tulevaisuudessa jälleen raviradalla töissä. Ravien järjestäminen on todella antoisaa työtä ja olihan tuo MM-projekti unohtumaton työkokemuksena ja sen kautta sai solmittua monia arvokkaita kontakteja tulevaisuuden varalle”, pohtii Mette tulevia työkuvioitaan ja jatkaa samalla pohdintaa ruotsalaisen raviurheilun asemasta yhteiskunnassa.

"Raviurheilulla on toki omat haasteensa täällä, mutta onhan perusasiat hyvällä tolalla. Että olemme pystyneet järjestämään raveja läpi koronaepidemian, on osoittanut hyvin kuinka yhteiskunnallisesti hyväksyttyä sekä ammattimaista ravitoiminta Ruotsissa kuitenkin on."

Tukholmasta käsin on hyvät kulkuyhteydet Suomeen sukulaisten luo ja niinpä hänellä ei ole suurempia haluja muuttaa Tukholman seudulta. Omia ravihevosia ei Metellä tällä hetkellä ole omistuksessaan, mutta ilman hevostahan hevosihmisen on vaikea olla, ja niinpä Mette onkin tehnyt hypyn tuntemattomaan.

"Omistan kolmasosan laukkasiitostammasta, jolla on kesällinen varsa. Tarkoituksenamme on myydä varsa huutokaupassa ensi vuonna, ja tamma on uudelleen kantavana. Tietääpähän ainakin mihin työllä ansaitut rahat päätyvät, mutta on mielenkiintoista nähdä, kuinka laukkaurheilussa hoidetaan asioita", kertoo Mette uudesta aluevaltauksestaan.

Mette Pökelmannin albumi

Mette omistaa kolmanneksen laukkahevostamma Azzolasta. Kesällinen varsa on tarkoitus myydä huutokaupassa.