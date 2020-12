Harjun oppimiskeskus ottaa käsiinsä Luken tutkimushevosten hoidon

Kari Salonen

Tutkimushevosille haettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta hoitopaikkaa.

Luonnonvarakeskus (Luke) hankkii ensi vuoden alusta lähtien tutkimushevostensa täysihoidon Harjun oppimiskeskuksesta Virolahdelta.

Uusi kumppani tarjoaa Luken omistukseen jäävälle noin kymmenelle suomenhevoselle laadukkaat puitteet, Luken tiedotteessa sanotaan.

"Hevosille haettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta mahdollista hoitopaikkaa. Harjun oppimiskeskuksessa ympäristö on nykyaikainen ja monipuolinen. Lisäksi siellä on panostettu tutkimustoimintaan ja esimerkiksi hevosten yksilöllinen seuranta on mahdollista", toteaa hallintojohtaja Ilkka P. Laurila Lukesta.

"Olemme tehneet satsauksia hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä aktiivipihaton osalta että myös Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushankkeen kautta tulevan uuden teknologian myötä", kertoo projektipäällikkö Juliska Storskrubb Harjun oppimiskeskuksesta.

Luken hevoset siirtyvät tutkimusjaksojen aikana Jokioisille navettauudistuksen yhteydessä rakennettavaan intensiiviyksikköön. Siellä keskitytään hevosen yksilökohtaiseen fysiologiseen tutkimukseen.

Luken hevostutkimuksen painopisteitä ovat muun muassa vastuullisuuskysymykset, alan ympäristövaikutukset ja biodiversiteettiä vahvistavat toimet, ravitsemus ja uudenlaiset rehuratkaisut, hevosten hyvinvointi sekä eettinen hevosjalostus.

Palvelukumppania haettiin vuoden 2021 alusta vuoden 2023 loppuun. Hankintaan sisältyy optio vuosiksi 2024 ja 2025.