Harraste- ja ratsastuskouluhevosten kauppa käy poikkeusaikana kuumana: "Myytäisiin niin paljon kuin löydettäisiin"

Jonkin verran kasvanut kysyntä näkyy myös hinnoissa, mutta ei harrastehevosista lähdetä määräänsä enempää maksamaan, Pekka Larsen kertoo. ”Jos on 6 000–8 000 euron hevonen, ei siitä kannata 10 000 euroa maksaa. Vielä ainakin on pyritty siihen, etteivät hinnat nousisi hirveästi. Hevosia haetaan entistä laajemmalta alueelta.”

Hevoskauppa on käynyt poikkeusvuoden aikana vilkkaana.

Kysyntää on erityisesti harrasteratsuille sekä ratsastuskouluihin sopiville hevosille.

Maaliskuussa tilanne näytti vielä huolestuttavalta, kuvailee turkulainen ratsastaja ja hevosten välittäjä Pekka Larsen. Koronaviruksen uumoiltiin pysäyttävän hevoskaupan lähes tyystin. Larsenin pyörittämässä TEHO Ratsut -yrityksessä varauduttiinkin hiljaiseen kauteen.

Toisin kävi. Kesän aikana hevosten kysyntä suorastaan räjähti käsiin. ”Kun tätä on järkeilty, ihmisillä on nyt vapaa-aikaa ja harrastusmahdollisuudet ovat käyneet vähiin. Tämä on lisännyt kysyntää ratsastuskouluissa. Jonoa on varsinkin isommilla paikkakunnilla.”

Hyvää ratsastuskouluhevosta ei välttämättä ole helppo löytää. Sen on oltava kiltti, riittävän osaava ja hyväpäinen, Larsen kuvailee. ”Kaikki hevoset eivät ratsastuskoulukäyttöä suinkaan kestä.”

Samoja ominaisuuksia haetaan myös harrastehevosilta.

Harraste- ja ratsastuskoulukäyttöön sopivia hevosia myytäisiin niin paljon kuin löydettäisiin. ”Sopivien hevosten määrä käy koko ajan pienemmäksi. On äärimmäisen vaikeaa löytää mukavia ja terveitä hevosia.”

Aluksi iso osa hevosista tuli Larsenille Virosta, sitten Latviasta ja Liettuasta. Tällä hetkellä he haravoivat Tšekkiä, Slovakiaa ja Puolaa.

Sekään ei tahdo riittää. Hevosille on kysyntää ympäri Eurooppaa. ”Ruotsalaiset hakevat samalla tavalla. Harrastajamäärät ovat valtavia.”

Hyvät kontaktit ovat nyt kaiken edellytys, sillä hevosia ei lähdetä kokeilemaan paikan päälle.

Huijareita on maailma täynnä, Larsen muistuttaa. Muutama viikko sitten hän törmäsi tapaukseen, jossa ruotsalainen oli ostanut Unkarista hevosen nähtyään lupaavat videot ja kuvat. Ruotsiin tuodussa hevosessa ainoa yhdistävä tekijä kuvissa nähtyyn eläimeen oli väri.

”Näki heti, ettei kyseessä ole sama hevonen. Unkari on se paikka, josta me ostamme vain todella luotetuilta myyjiltä. Hienoja hevosia maasta löytyy, mutta koko ajan on oltava tuntosarvet ulkona”, Larsen virkkoo.

Hevoskauppaa Larsen on tehnyt 1980-luvulta saakka. Välissä oli pitkä kausi, jolloin liiketoiminta oli tauolla.

Ennen hevosia ostettiin ja tuotiin Suomeen myyntiin. Myyjän täytyy kuitenkin maksaa Suomeen tuotavista hevosista 24 prosentin arvonlisävero. Nykyisin kaupat tehdään ennen tuontia ja ostaja maksaa välityspalkkion.

Vaikka kauppa on sujunut tavallista paremmin, mieluummin hevosyrittäjät olisivat ottaneet hiljaisemman myyntivuoden ilman koronavirusta, Larsen painottaa.

”Monille – etenkin yrittäjille – korona on tiennyt äärimmäisen paljon haittaa ja vaikeuksia. Myötätuntomme on heidän puolellaan.”

