Helsingin Uutiset: Viikin hevossairaalassa yli kymmenen koronapositiivista hevosta joulu–helmikuussa

Jarno Mela

Hevosten koronavirus ei tartu ihmisiin, ja suurin osa hevosista sairastaa korona oireettomina.

Helsingin yliopistollisessa hevossairaalassa on todettu joulukuun jälkeen yli kymmenen positiivista koronavirustartuntaa hevosilta.

Johtava eläinlääkäri Kati Niinistö toteaa Helsingin Uutisten uutisessa, että määrä on paljon aiempaan verrattuna. Koronanäytteitä on otettu Suomessa muutaman vuoden ajan, mutta nyt on myös tavattu hieman erilaisia oireita kuin aiemmin.

Niinistö kertoo, että suurin osa koronaan sairastuvista hevosista potee sen ihmisten tavoin oireettomana. Muutamat ovat niin kipeitä, että syöminen ja juominenkin on liian raskasta. Myös rajut ripulioireet vaativat sairaalahoitoa.

MT haastatteli marraskuussa hevossairaalan eläinlääkäriä ja tutkijaa Anna Mykkästä. Hän kertoi, että hevosten koronavirus on hevosillakin suhteellisen uusi tauti. Se ei tartu ihmisiin mutta hevosesta toiseen se leviää herkästi.

Lisäksi ihmisten mukana virus voi kulkeutua esimerkiksi saappaisiin tarttuneen lannan mukana.

Lue lisää tartunnasta ja sen oireista: Talleilla kiertää hevosten omaa koronavirusta: "Paljon tulee soittoja kuumeisista hevosista"

Helsingin Uutisten uutinen