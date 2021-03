Tuore hevosyrittäjä haluaa kannustaa – "Ei jokaisen tarvitse olla kilparatsastaja, on paljon muitakin tavoitteita"

Iita Levanoja

Chopin-H on Roosa Haapsalon ykköskisahevonen. Hevosen omistaa kuvassa ratsukon kanssa seisova Anne Soikkeli. Ratsukkoa valmentaa Jasmin Sikström.

Vuosi sitten koronapandemian taklatessa arkirutiinit joensuulainen ratsastuksenohjaaja ja II-tason valmentaja Roosa Haapsalo (26) joutui osa-aikalomautetuksi silloisesta päivätyöstään Liperin ratsastuskeskuksesta. Pitkäksi aikaa tekevä nuori nainen ei jäänyt vajaatyöllistetyksi, vaan perusti kesällä 2020 omaa nimeään kantavan toiminimiyrityksen.

”Olin pitkään jo pohtinut yrittäjyyttä ja se hetki koitti sitten koronan myötä”, Haapsalo kertoo.

Ystävät tsemppasivat yrityksen perustamiseen ja perheeltä tuli Haapsalon mukaan potkuja takapuoleen. Markkinointialalla toimiva isä ja yrittäjä-äiti kannustivat tytärtään ryhtymään itselliseksi.

Reilu puoli vuotta yrittäjyyttä on osoittanut, että päätös kannatti.

”Olen nyt jo nostanut itselleni enemmän palkkaa kuin mitä työntekijänä sain.”

Yrittäjyyden kulut hieman yllättivät, mutta yellit ja alvit merkityksineen oppi nopeasti. Varmuuden vuoksi Haapsalo maksaa YEL-vakuutusmaksua minimiä reilumpana, jottei tarvitse nähdä nälkää, jos joskus tarvitsee nostaa päivärahoja.

Hän nauraa, ettei hän ennen yrittäjäksi ryhtymistä tehnyt mitään tarkkoja suunnitelmia ja laskelmia.

”Luotin niissä asioissa ehkä ympärillä olevaan tukiverkostoon ja siihen, että näin työtä pelkäämättömänä tulisin pärjäämään, vaikka tekisikin joskus tiukempaa. Vaan en sanoisi, ettenkö olisi joskus saanut kuittailua tästä toisinaan huolettomasta asenteesta.”

Pääasiassa Haapsalo ratsuttaa ja valmentaa kotimaakunnassaan Pohjois-Karjalassa sekä vakituisesti myös Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lisäksi hän pitää ratsastuskoulutunteja ja tekee tallitöitä. Yhteistyö entisen työnantajan ja oppi-isän Tero Kortelaisen kanssa jatkuu, mistä Haapsalo on enemmän kuin tyytyväinen.

”Tykkään tehdä talleja, se on hyvää vastapainoa henkisesti vaativammalle ratsastuksenohjaukselle. Sain juuri vakituisen asiakkaan, jonka tallissa teen mukavan määrän töitä”, Haapsalo kertoo.

Hän kertoo haluavansa tarjota monipuolisia palveluja tässä vaiheessa yrittäjän uraansa. Erikoistumisen aika on ehkä joskus myöhemmin.

”Olen tällainen hetkessä eläjä, en suunnittele asioita kovin pitkälle. Haluan osata nauttia tekemisestä ja elämästä tässä ja nyt.”

Lapsuudenkodissaan Sotkamossa Haapsalo asui muutaman sadan metrin päässä ratsastustallista.

”Vanhemmat istuttivat minut aikoinaan ponin selkään. Ekalla kerralla tulin itkien pois ja jätin ponin kentälle seisomaan. Äiti totesi, että eipä tuosta heppatyttöä taida tulla. Seuraavalla kerralla meni paremmin ja siitä asti olen hevosten kanssa touhunnut.”

Omassa tekemisessään hevosalan yrittäjänä Haapsalo haluaa olla avoin ja kuunnella asiakkaidensa toiveita. Hänen mukaansa alalla näkee usein, että asiakkaiden toiveet unohtuvat, kun valmentaja junttaa omaa linjaansa kysymättä koskaan palautetta valmennettaviltaan.

Tärkeänä Haapsalo näkee myös sen, että oppiminen ja tekeminen syntyisi positiivisen vahvistamisen kautta. Hevosalalta hän haluaisi karsia pois yleistä katkeruutta, mustamaalaamista ja selän takana puhumista.

”Aikansa voisi käyttää muiden kannustamiseen ja tsemppaamiseen, sillä eihän se ole yhdeltä pois, jos toisella menee hyvin. Ammattilaisten pitäisi myös hyväksyä se, jos joku valmennettava haluaa pysyä harrastetasolla hevosensa kanssa. Ei jokaisen tarvitse olla kilparatsastaja, on paljon muitakin päätavoitteita kuin kilpaileminen.”

Asiakkaistaan ja hevosista Haapsalo pitää kovasti.

”Karvaisten nelijalkaisten ja asiakkaideni takia jaksan aamuvarhain nousta ylös, kun pääsen tekemään mieleistäni työtä.”

Hän kertoo iloitsevansa siitä, että nykyään hevosia kohdellaan hyvin ja ne ovat omistajilleen enemmän ystäviä kuin loppuun käytettäviä urheiluvälineitä.

Omassa valmennusfilosofiassaan Haapsalo on tarkka ja periksiantamaton, mutta järjen rajoissa. Opetuksessa on pakko ottaa askel taaksepäin, jos jokin tehtävä on ratsukolle liian vaikea. Turvallisuudesta huolehtiminen on aina tärkeintä.

Ehdokkuus hevosalan somegaalassa Vuoden yrittäjä -sarjassa yllätti Roosa Haapsalon täysin. Valokuvaamisesta pitävä ja Instagram-tililleen Story-osuuteen tiheästi päivittävä yrittäjä sai mukavan äänisaaliin ja sijoittui sarjassaan puolivälin tienoille.

”Olin hämmentynyt ehdokkuudesta, mutta oli hienoa, että sain olla mukana jo näin yrittäjäurani alussa. Somea tehdessäni ajattelen, että tarjoan kiinnostuneille mahdollisuuden päästä seuraamaan yrittäjän arkielämää stoorien kautta.”

Tällä hetkellä hän haaveilee koronatilanteen helpottamisesta, jotta pääsisi kilpailuttamaan ratsutuksessaan olevia hevosia. Jo pidempään Haapsalo on kilpaillut Anne Soikkelin omistuksessa olevilla kahdella hevosella Jasmin Sikströmin valmennuksessa.

”Jospa pääsisin nostamaan kilpailutasoani, esittämään osaamistani ja saisin lisää hevosia kisattavaksi”, nuori yrittäjä sanoo katse korona-ajan taakse yltäen.

Eve Mikkola

Roosa Haapsalo valmentaa usealla paikkakunnalla. Kuvassa Kajaanissa Tanja Kyllösen ja Jylhävilkkeen kanssa.