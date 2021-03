Ratsastuskilpailujen turvallisuus hoidettu Tukesin mukaan hyvin – ennakointi auttaa tunnistamaan järjestelyissä mahdolliset riskikohdat

Sanne Katainen

Ratsastajan putoaminen voi aiheuttaa vaaratilanteen, jos hevonen pelästyy ja pääsee kentän ulkopuolelle. Kokemattomien hevosten ja ratsastajien kilpaillessa yleisönkin puolella on tärkeä käyttäytyä rauhallisesti, jotta herkästi reagoiva eläin ei pelästy tarpeettomasti.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoi viime vuonna ratsastuskilpailuja sen mukaan, mitä niitä onnistuttiin koronaepidemian vuoksi kotimaassa järjestämään. Lisäksi jouduttiin rajaamaan kilpailijoiden ja hevosten sekä myös yleisön määriä.

15 valvotun tapahtuman joukossa oli niin pieniä seuratason kilpailuja kuin suurempia ulkoilmatapahtumiakin. Turvallisuus oli pääosin kunnossa, mutta myös kehitettävää löytyi.

Ylitarkastaja Kielo Kestinmäki totesi, että kaikilla kilpailun järjestäjillä oli tiedossa, että tapahtumaan tarvitaan turvallisuusasiakirja. Sellainen oli kaikilla tehtynä.

"Asiakirjaa laadittaessa olisi tärkeää vielä pohtia tarkemmin, millainen tapahtuma juuri meillä on. Pitääkö esimerkiksi huomioida kilpailualueen ulkopuolisia asioita? Millainen kenttä on ja miten kulkuväylät on järjestetty?" hän kuvaa.

Turvallisuusasioita suunniteltaessa on jo ennalta hyvä tuoda mahdolliset vaaranpaikat ja keskeiset toimintaohjeet ihan kaikille järjestelyissä oleville. Näin myös vapaaehtoiset toimijat kuten vaikkapa liikenteen ohjaajat tietävät, miten toimia, jos tarvitaan ambulanssia.

Asioiden kirjaaminen porukalla ylös voi myös tuoda esiin hyviä huomioita aidoista riskikohteista, joilta voidaan ennakoinnilla välttyä tai jotka kaipaavat esimerkiksi selvempiä ohjeita.

Yksi tällainen ovat reitit eli se, missä ratsukot liikkuvat ja onko kohtia, joissa niiden ja yleisön reitit risteävät.

"Varsinkin kun toivotaan lajin pariin enemmän uusia ihmisiä ja esimerkiksi sponsoreiden edustajia paikalle, kulkemiseen on hyvä kiinnittää huomiota", itsekin ratsastuksessa kilpaileva Kestinmäki toteaa.

"Sen suhteen järjestelyt vaativat harvoin lisäinvestointeja, vaan niistä selvitään suunnittelemalla kulkemiset niin, että ne toimivat käytännön ja turvallisuuden kannalta järkevästi."

Kestinmäki arvioi, että kunhan koronan suhteen päästään normaalimpaan toimintaan, Tukes tulee osallistumaan Suomen ratsastajainliiton SRL:n kilpailun järjestäjille kohdistettuihin koulutustilaisuuksiin. Niissä voidaan sitten vielä käydä valvonnan tuloksia läpi.

Kilpailujen turvallisuuden valvominen perustuu kuluttajaturvallisuuslakiin, jonka mukaan myös hevosalan tapahtumien valvonta tuli Tukesille vuonna 2016. Tukes on tehnyt eri vuosina kuluttajaturvallisuuslakiin liittyvien eri kohteiden valvontaa projektiluontoisesti. Viime vuosina on muun muassa tehty tarkastuksia ratsastusleirien järjestäjille ja talleille.

Lisäksi suurempia hevostapahtumia kuten messuja on valvottu jo aiemmin. Viime vuonna niitä ei kuitenkaan hevosalalla järjestetty lainkaan.

Ratsastuskilpailuja ei oltu valvottu aiemmin. Ne valittiin siksi valvontakäyntien kohteeksi, mikä tapahtui ennen kuin koronaepidemia iski päälle.

"Kokonaisuudessaan korona haittasi merkittävästi kilpailujen järjestämistä, mutta yritettiin saada vietyä läpi niin, että mukana oli erikokoisia ja -tyyppisiä kilpailuja", Kestinmäki kuvaa.

Hän kiittää, että vastaanotto oli järjestäjien puolella hyvää.

Se, missä järjestäjillä on vielä huomattavaa, on velvollisuus ilmoittaa Tukesille kaikista vakavista tapaturmista. Niiksi luetaan kaikki tilanteet, joissa tarvitaan lääkärin apua, ambulanssia tai sairaalatutkimuksia. Näitä ovat yleisimmin hevosen selästä putoamiseen liittyvät murtumat vai aivotärähdykseen liittyvät tutkimukset.

Vakavia tapaturmia kilpailutilanteissa tuli viime vuonna kuten aiempinakin vuosina Tukesin tietoon vain muutamia. Esteratsastuskilpailuissa oli jonkin verran putoamisia.

Kaikkein vakavimpia eli pysyviin vammoihin tai kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole tullut Tukesin tietoon viime vuosina kilpailuista yhtään.

Kilpailutapahtumat poikkeavat toisistaan varsin paljon lajista ja yleisömäärästäkin riippuen. Myös riskit ovat tällöin erilaisia.

"Suomen Ratsastajainliitto ry:n kilpailusäännöt ohjaavat kilpailijaa oikealle tasolle. Vaikkapa esteratsastuksessa on tärkeää, että kilpaillaan sillä tasolla, mihin osaaminen sillä hetkellä riittää, niin hevosella kuin ratsastajallakin. Samoin ratamestarin osaaminen korostuu, jotta tehtävistä saadaan kilpailullisesti mielenkiintoisia, mutta myös turvallisia", Kestinmäki toteaa.

Tukes seuraa ratsastustallien ja muidenkin eläinten kanssa palveluja tarjoavien toimintaa jatkuvasti. Tukesiin tulee vuosittain ilmoituksia kuluttajilta ja niihin liittyen viranomaiset selvittävät yritysten turvallisuuskäytäntöjä. Lisäksi Tukes siis tutkii kaikki yrityksiltä tulleet ilmoitukset vakavista tapaturmista.

Ratsastuskouluissa tapahtui tunneilla viime vuonna useampi loukkaantuminen. "Viime vuosi oli silti ihan normaali ilmoitusten suhteen verrattuna siihen, että osalla ratsastuskouluja asiakasmäärä jopa kasvoi", Kielo Kestinmäki summaa.

Ainoan poikkeuksen teki Perniössä toimiva Perran ratsutila, jonka ratsastusleirit Tukes totesi kesäkuun alussa niin vaarallisiksi, että niiden järjestäminen keskeytettiin.

"Tukesin tehtävänä on puuttua vaarallisiin palveluihin ja tarvittaessa palvelu voidaan kieltää.", lähes 20 vuotta tallien turvallisuuden kanssa työskennellyt Kielo Kestinmäki kommentoi lyhyesti.

Perniön tapaus on poikkeuksellinen. Tukes joutui antamaan samalle yrittäjälle syyskuussa uuden kiellon, sillä tämä oli jatkanut kuluttajaturvallisuuslain mukaan vaaralliseksi todettua toimintaa nimellä Perniön maastoratsastukset.

SRL:n tallijärjestelmä on Kestinmäen mukaan vienyt turvallisuuden eteen tehtävää työtä selvästi eteenpäin ja perusasiat ovat Tukesin tekemissä valvonnoissa kohentuneet.

Turvallisuusohjeita kilpailunjärjestäjälle

Muista erottaa hevosten käyttämät reitit yleisön liikenteestä erityisesti suurissa tapahtumissa.

Telttojen ja muiden messukatosten kiinnitys kannattaa huolehtia hyvin.

Täydennä turvallisuusasiakirja vastaamaan enemmän käytännön toimintaa ja olosuhteita.

Tunnista vaaranpaikat juuri omassa tapahtumassa ja kilpailussa.

Muista kouluttaa koko henkilökunta toimimaan hätätilanteissa, huomio myös vapaaehtoisiin talkootyöntekijöihin.

Pidä onnettomuuskirjanpitoa.

Ilmoita vakavista tapaturmista Tukesiin.

Turvallisuusohjeita kilpailijoille

Muista päivittää ratsastuskypärä, jos se on saanut kolhuja.

Osallistu sellaiseen luokkaan, mihin niin ratsastajan kuin hevosen taitotaso riittää.

Kuuntele valmentajaa! Hyvä valmentaja tai ratsastuksenopettaja kertoo, oletko valmis kilpailemaan ja millä tasolla.

Kokemattomana käy aluksi vaikka valmennuksessa, jotta voit arvioida, miten hevonen käyttäytyy kuljetuksessa ja vieraassa paikassa.

Päivitä osaamisesi sääntökoulutuksissa.

Ole ajoissa paikalla ja lue järjestäjän ohjeet.

Liiku hevosen kanssa vain niille merkityillä reiteillä.

