Ruotsin vuoden hevosenhoitaja Tiia Karhua huolestuttaa hevosia uhkaava herpesvirus EHV-1: ”Koronan pystyn käsittelemään, mutta hevosten puolesta pelottaa”

Tiia Karhu ja hoitohevonen Toveks Mary Lou Englannissa Windsorin Royal horse show´ssa vuonna 2019.

Saksassa kevät on jo pitkällä ja imatralaislähtöinen hevosenhoitaja Tiia Karhu (32) siivoaa esteratsastaja Henrik von Eckermannin tallilla Kölnin lähistöllä tarhoja t-paidassa. Aurinkoisessa keväässä Karhun mieltä painaa kuitenkin huoli tärkeiden hevosten terveydestä.

Ruotsin maajoukkueratsastaja von Eckermannin tallilla on kahdeksan hevosta ja kolme hevosenhoitajaa. Kaksi tallin kilpahevosista, ruuna King Edward ja tamma Carlotta ovat eristyksissä karanteenitallissa ja pääsevät ulkotarhoihin vain silloin, kun muut hevoset ovat sisällä omassa tallissaan.

Hevoset kilpailivat Dohassa helmi–maaliskuun vaihteen viikoilla kansainvälisissä esteluokissa ja saattoivat altistua lennolla ärhäkälle hevosten EHV-1 -virukselle.

”Meidän hevoset ovat tällä hetkellä kaikki terveitä ja voivat hyvin. Dohasta tulleet ovat muista täysin eristyksissä karanteenissa ja niitä hoitaa yksi ihminen. Lämmöt mitataan kahdesti päivässä. Ihan hirveää, kun joutuu odottamaan ja toivoo, että ne eivät sairastuisi”, Tiia Karhu kertoo.

Kuusi vuotta Saksassa työskennellyt Karhu kertoo viihtyvänsä hyvin Keski-Euroopassa, eikä koronavuosi ole tuonut työhön juuri muuta eroa kuin vähemmän kilpailumatkoja.

”Koronan pystyn mielessäni käsittelemään, mutta tämä hevosten virus pelottaa todella paljon. Hevoset eivät pysty itse valitsemaan, missä ne liikkuvat. Neurologisia oireita aiheuttava virus on niin raju, että se on aivan järkyttävä”, sanoo reilu kuukausi sitten Ruotsin hevosurheilugaalassa vuoden hevosenhoitajaksi valittu Karhu.

Valenciassa kilpailleista reilusta 700 hevosesta noin joka seitsemäs sairastui vakavaan EHV-1 -tartuntaan, joka aiheuttaa pahoja neurologisia oireita.

Maaliskuun 11. päivään mennessä epidemiasta on seurannut 12 hevosen kuolema. Virustartuntaryppäitä on todettu Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Qatarissa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Ratsastuskilpailutoiminta on keskeytetty maaliskuun 28. päivään asti lähes koko Euroopassa.

Tartunnan on mahdollisesti saanut myös Hollannissa asuvan, mutta Valenciassa kilpailleen Eveliina Talvion ratsu.

”Toivotaan, että maailma oppii tästä eikä tällaista enää ikinä tule tapahtumaan”, Karhu sanoo vakavana.

Von Eckermannin tallilla Karhu on tällä hetkellä unelmatyössään. Rakkaus hevosiin syttyi alakouluikäisenä Imatralla. Lapsuuden ja nuoruuden harrastus muuttui hevosenhoitajan oppisopimuksen ja hevoshierojaopintojen kautta työksi.

”Minun on aina ollut helppo ja hyvä olla hevosten kanssa. Tallilta sai energiaa muuhun arkeen silloin, kun tämä oli vielä harrastus. Vaikka hevosten hoitaminen on nykyään työni, on se yhä eräänlaista terapiaa. Hevosten kanssa saa elää hetkessä.”

Suomessa Karhu ehti olla kolmella työnantajalla ennen Saksaan lähtöään. Hän toteaa, että kilpahevosten hoitaminen ei Suomessa ole kokopäivätyö ja siksi pesti ulkomailla veti puoleensa.

Koska nykyinen työ on mieluista ja Karhu tuntee, että siitä on vielä paljon opittavaa, ei hän ole suunnitellut alan tai työpaikan vaihtamista lähiaikoina.

”Minua on kyllä aina kiinnostanut hevosklinikalla työskentely, mutta en ole toistaiseksi asiaa tarkemmin miettinyt.”

Kilpahevosten elämä von Eckermannin tallilla soljuu säntillisesti ja tavoitteena on pitää hevoset fyysisesti ja psyykkisesti hyvässä kunnossa. Kotona ollessa kaikki hevoset laiduntavat tai tarhaavat päivittäin ja niillä maastoillaan usein. Ruokinta on suunnitellusti simppeliä, enimmäkseen pärjätään muutamalla perusrehulla, suolalla ja elektrolyyteillä. Heinää hevoset saavat lähes vapaasti.

”Jokapäiväinen rutiini on katsoa, että hevoset ovat terveitä. Jalat ovat tietenkin tärkeä osa meidän arkea, ne tarkistetaan päivittäin. Myös hevosten lihaksisto käydään läpi joka päivä”, Karhu kertoo.

Tiivistä yhteyttä hoitajat pitävät Ruotsin maajoukkueen hevosfysioterapeuttiin, jonka kanssa yhteistyössä suunnitellaan, miten hevoset pidetään hyvässä kunnossa. Tallilla käy rutiininomaisesti oma eläinlääkäri, joka tarkistaa kaikki hevoset 4–8 viikon välein ongelmien ehkäisemiseksi.

Karhu toteaa, että olipa hevonen harraste- tai kilpakäytössä, sen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan pätevät samat perusasiat.

”Jokainen tuntee oman hevosensa läpikotaisin. Jos joku asia hevosen käytöksessä tai normaaleissa tallitavoissa muuttuu, pitää asiaan reagoida. Eivät hevoset tee mitään meitä kiusatakseen. Itse kysyn aina viisaammilta, jos tulee pulmia. Se kannattaa.”

Tiia Karhun valinnalle Ruotsin vuoden hevosenhoitajaksi oli yhtenä perusteena hänen rauhallisuutensa, joka säteilee herkkiin ja säpäköihin kilpahevosiin. Jo puhelimessa keskustelu Karhun kanssa tuntuu rauhoittavan sykettä.

Karhu kiittää työkavereitaan, jotka ovat pysyneet samoina useiden vuosien ajan. Tiimi tekee saumatonta yhteistyötä hevosten hyväksi.

Työn ulkopuolista elämää Karhulla ei juuri ehdi olla, sillä päivät ovat kotioloissakin pitkiä. Lomilla hän käy Suomessa tapaamassa läheisiään ja on matkustellut ystäviensä kanssa. Vuoden hevosenhoitajapalkintoon sisältyi pokaalin ja kunniakirjan lisäksi myös rahapalkinto.

”Se meni matkakassaani. Kun taas saa matkustaa, tulen tietysti Suomeen. Haaveissani on myös päästä vähän pidemmäksi aikaa Uuteen-Seelantiin.”

Kotimaisemissa Saksassa kävelyllä. Huhtikuussa von Eckermannin tallin hevoset ja työntekijät muuttavat Hollantiin, johon Eckermannit ovat rakentaneet toiminnalleen uudet tilat.