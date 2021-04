Vetoomus kansainväliselle ratsastusliitolle: Tarvitaan yhtenäinen järjestelmä, miten ilmoitetaan hevosten huonosta kohtelusta

Essi Antilan vetoomus on kerännyt allekirjoittajia ratsastuspiireistä myös muista Euroopan maista ja Kanadasta.

Hevosten huono kohtelu on harvinaista ja esiin tulleiden tapausten takaa voi löytyä myös yrittäjän tai omistajan uupumusta. Suomalaisvetoomuksessa toivotaan mallia yhtenäiselle kansainväliselle järjestelmälle, jossa hevosiin kohdistuvista tapauksista voisi ilmoittaa viranomaisille.

Hevostilan yrittäjä ja kouluratsastaja Essi Antila tiimeineen on ollut tekemässä aloitetta Kansainväliselle Ratsastajainliitolle, FEI:lle, hevosten hyvinvoinnin edistämiseen. Pontena asiaan oli tapaus, josta ratsastusalan lehti Eurodressage uutisoi viime keskiviikkona.

FEI antoi kolmen vuoden kilpailu- ja toimitsijakiellon sekä sakkoja brasilialaiselle olympiaratsastaja Leandro Aparecido Da Silvalle, joka sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla käsitteli viime vuonna erittäin kovakouraisesti tyttärensä ponia.

Brasilian lajijärjestö ei puuttunut asiaan, koska se ei tapahtunut kilpailuissa. Kansainvälisen liiton FEI;n sääntölautakunta otti asian erilliskäsittelyyn ja langetti nyt tuomion.

"Tällaiset tapaukset ovat todella surullisia ja tietenkin lainvastaisia. Moni hevosihminen kuitenkin kokee, että eläinsuojelutapauksiin on haastavaa puuttua. Meillä ei ole tarpeeksi selkeää tietoa eikä tarvittavaa mallia, miten toimia tilanteissa, joissa joudumme todistamaan eläimen pahoinpitelyä", toteaa Kangasalan Sahalahdella asuva Antila.

Esimerkiksi työntekijän voi olla vaikea puuttua esimiehensä vääriin toimintatapoihin. Voi myös olla tilanteita, joissa paikalle osuu ikään kuin ohikulkijana ja kokonaisuutta saattaa olla vaikea hahmottaa.

Sen vuoksi laadittiin vetoomus. Siinä FEI:tä pyydetään luomaan malli järjestelmälle, jonka kautta olisi helpompaa ja tehokkaampaa ilmoittaa havainnoista viranomaisille. Järjestelmän tulisi suojata todistajaa, jotta ongelmiin uskalletaan puuttua.

"Tämä on selvästi kansainvälisestikin tärkeä, ratsastajia herättävä aihe", Antila kommentoi MT:lle maanantaina.

Allekirjoittajia on muutamassa päivässä kertynyt kotimaan lisäksi Saksasta, Britanniasta, Espanjasta, Kanadasta, Virosta ja Sveitsistä.

Kaikkien hevoslajien elinehto on laittaa hevosen hyvinvointi kaikessa etusijalle.

"Vain näin toiminnalla voi säilyä suuren yleisön hyväksyntä, Essi Antila muistuttaa.

"Ajankohtaisten tutkimusten ja huippuosaamisen pohjalta on hyvät mahdollisuudet kehittää hevosten hyvinvointia globaalisti. Siksi pyydämme vetoomuksessamme FEI:tä myös jakamaan tieteeseen perustuvaa tietoa esimerkiksi hevosen oppimisesta ja kivun tunnistamisesta."

Muiden hevosihmisten kanssa käymien keskustelujen perusteella hän jakaa eläinsuojelurikkomukset kolmeen ryhmään: hevosten arkisen hoidon laiminlyöntiin, jossa usein takana on omistajan tai hoitajan uupumus, tiedon puutteesta johtuvaan väärään toimintaan sekä kolmantena tahalliseen, julmaan eläimen pahoinpitelyyn tai heitteillejättöön.

Koska hevonen on ihmisen vastuulla, näissä kaikissa tilanteissa on tärkeää saada hevoset mahdollisimman pian asiamukaisen avun piiriin. Vastaavasti myös tekijät tarvitsevat tietoa ja apua luopuakseen vääristä toimintamalleista etenkin silloin, kun kysymys on joko uupumuksesta tai tiedonpuutteesta.

"Kaikki lähtee kuitenkin yksilötasolta eli niistä päätöksistä ja toimista, mitä kukin meistä tekee päivittäin hevostemme puolesta. Lisäksi voimme auttaa toisiamme tässä vastuullisessa tehtävässä ja siten ennaltaehkäistä ongelmia", Essi Antila painottaa.

