Kouluratsastaja Janni Martikaisen olympiahevoshankinnan ympärille kootaan kimppaa – mallia otettu ravimaailmasta

Martikaisen perhe iloitsee Jannin SM-kullasta 2018. Kuvassa vasemmalla äiti Virve Ruutu-Martikainen, keskellä Janni ja oikealla isä Atte Martikainen.

Espoolaisella Janni Martikaisella (24) on takanaan jo pitkä ura kilparatsastajana ja saavutuksinaam useita SM- ja PM-mitaleita sekä EM-edustuksia.

Lisäksi hän on Suomen nuorin ratsastuksen ammattivalmentaja, joka valmentaa lähes päivittäin ja ratsuttaa hevosia. Olympiahaave on elänyt Martikaisen sisällä alakoululaisesta lähtien.

”Meidän perheessä ja suvussa kilpailuhenkisyys on selvästi veressä. Isä ja veli ovat kilpaurheilleet ja äidin suvussa on myös ammattiurheilijoita. Jo ihan pienenä olin varma siitä, että haluan osallistua ratsastajana olympialaisiin. Minä olen varmastikin meidän perheen kunnianhimoisin urheilija”, Martikainen kertoo.

Motivaation ylläpito ei ole urheilijalle ollut koskaan vaikeaa. Syykin on yksinkertainen.

”Kilparatsastus on niin täydellisesti osa elämääni. Lyhyetkin onnistumiset ja sen tuomat fiilikset sekä kova palo huipulle pitävät motivaatiota yllä. Vaikka olisi pitkään ollut epäonnistumisia, niin yksi onnistuminen kantaa pitkälle ja sen tuomalla energialla taas kestää uusia vastoinkäymisiä.”

Martikainen toteaa, että periksi antaminen ei kuulu hänen luonteeseensa.

”Jos heittäisin vaikeuksien tullen hanskat tiskiin, olisin loppuelämäni varmaan katkera itselleni luovuttamisesta, sillä minulla on urheilijan resurssit, pää ja tahto”, hän summaa.

Kilpauransa huippuhetkiksi Janni Martikainen nostaa nuorten EM-kilpailut 2018 ja juniorien PM-kilpailut 2015. Molemmissa hän nousi vaikeista alkuasetelmista kärkikastiin. Juniorien PM-mitalistiksi hän ratsasti vararatsukon paikalta hevosellaan, jonka hän kuvailee olleen kilpailuissa joko ”toppi tai floppi”.

”EM-kisoihin mennessä alla ei ollut montaakaan starttia, koska hevoseni oli ollut monta kuukautta kengitysvirheen takia poissa pelistä. Edellisissä EM-kisoissa olin jäänyt pari pykälää finaalista, joten suomalaisella sisulla finaaliin mentiin.”

Äitinsä Virve Ruutu-Martikaisen kanssa Janni Martikainen on tiivis tiimi. He työskentelevät yhdessä perheyritys HippoSportissa ja jakavat hevoselämänkin lähes päivittäin.

”Olen aina ollut vähän äitin tyttö. Äiti itse on ollut hevosihminen pienestä asti ja yhdessä ollaan laitettu hevosia. Äiti on ollut katsomassa lähes kaikki tuntini ja valmennukseni poniajoilta lähtien. Vain tosi ääritilanteissa hän jättää valmennukseni välistä.”

Martikainen toteaa, että äiti on aina ollut hänen silmänsä, joka tyttärensä tuntien näkee kisaverryttelyssä pieniä asioita, joita muiden silmä ei välttämättä tavoita.

”Äiti ei koskaan sano valmentajan yli mitään. Kun sitten itse kysyn, niin hän voi usein sanoa jonkun ihan pienen jutun, joka auttaa. Joskus hän on saattanut vaikka kuiskata vain että nenä ylös, Janni.”

Äidin ja aikuisen tyttären suhde on ainutlaatuinen, siihen väliin ei pääse kukaan. Äiti on myös se ihminen, joka vaikeina hetkinä puskee eteenpäin, eikä Martikaisen sanoin ole koskaan ollut jarruttamassa.

”Sinä päivänä, kun mä olympialaisissa ratsastan, äiti on siinä eturivissä.”

Martikaisen asenne ja osaaminen ovat luoneet otollisen maaperän Paris 2024-projektille. Hänen valmentajansa Janne Bergh sai ajatuksen kimppahevosesta ja projektin toteutuksen ideoi Marja Kanerva, jolla on ravimaailmasta kokemusta hevosenomistajakimpoista.

Janni Martikainen toteaa, että hän on aivan häkeltynyt siitä, miten moni ihminen on vapaaehtoisesti käyttämässä aikaansa ja osaamistaan projektin hyväksi.

”Hevosen hankinnan takaraja on ensi vuoden loppuun mennessä. Jos projekti ei jostain syystä siihen mennessä onnistu, joko siirretään tähtäin seuraaviin olympialaisiin tai palautetaan kaikkien osakkaiden osuudet.”

Paris 2024 -projektissa on useita erilaisia vaihtoehtoja hevoshankinnan tukemiseen, pienistä kannatusjäsenyyksistä suurtukijuuteen. Eniten on Martikaisen mukaan tällä hetkellä kannatusjäsenyyksiä, mutta on syntynyt myös porukoita jotka, yhdessä ostavat yhden tai useampia tuhannen euron osuuksia. Yksi suurtukijakin on mukaan lähtenyt.

Hyviä hevoskandidaatteja on jo löytynyt, mutta vielä ei Martikainen ole tohtinut lähteä kokelaita testaamaan. Haussa on pikkukierrostasoinen ratsu, joka jo tapailee GP-liikkeitä. Sellaisen Martikainen suunnittelee kouluttavansa itse eteenpäin.

Kustannusarvio on noin 250 000 euroa. Nykyisen ratsunsa, 19-vuotiaan Cornandon, hän on itse kouluttanut GP-tason ratsuksi.

Martikainen iloitsee vajaat kolme kuukautta käynnissä olleen projektin hyvästä startista. Hänen mukaansa ratsupuolella aiemmin kokemattomaan projektiin osallistuvat tukijat pääsevät läheltä kokemaan ja seuraamaan huippu-urheilua ja ratsukon tietä olympialaisiin.

”Tässä on tarjolla kurkistus verhon taakse, johon normaalisti yleisössä ei pääse. Ja kun kisoihin asti päästään, sinne on jo suunnitteilla aika huikeita juttuja tukijoille”, Martikainen sanoo.

Janni Martikainen ja Cornando voitokkaissa SM-kilpailuissa 2018.

Janni Martikainen

* 24-vuotias kouluratsastaja Espoosta* Kaksi SM-kultaa, kolme SM-hopeaa* Henkilökohtainen PM-hopea ja kaksi PM-joukuepronssia* Kaksi EM-edustusta ja finaalipaikka nuorissa* Palkittu Kyra Kyrklund -stipendeillä kaikissa ikäluokissa* Valmentautunut 2016-18 Saksassa ja Tanskassa* Ratsastusvalmentaja ja -lajivalmentaja, tänä keväänä valmistuu ammattivalmentajaksi (liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto)