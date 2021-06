Hevosen kieli on tunteen ja kehon kieli – hevostaidon opettaja Annika Schulman on sen tulkki

Hevosharrastus on helpointa, mukavinta ja turvallisinta, kun ihminen etsiytyy hevosen aaltopituudelle ja opettelee kommunikoimaan hevosen omalla kielellä.

Linda Leino

Annika Schulman omien hevostensa L’Accrocheurin ja Pinewood Heinz-Haraldin kanssa.

”Hevonen toimii kokonaisuudessaan tunteella. Kun ihminen tulee hevosen luo, tarvitsee hevonen tunteen ihmisestä, jotta se tietää millainen tyyppi tämä on”, sanoo ratsastuksenopettaja, ammattivalmentaja ja hevostaitokouluttaja Annika Schulman.

Schulman on 90-luvulta lähtien opiskellut, opettanut ja käyttänyt omassa hevoselämässään luontaista hevostaitoa ja kehittänyt yhdysvaltalaisen ”True horsemanship though feel” (aitoa hevostaitoa tunteella) -ajattelumallin pohjalle oman tapansa toimia hevosten kanssa. Sen hän on suomentanut ja tuotteistanut muotoon ”Hevostaitoa tunteella”.

Käännekohta kilparatsastusvalmentajan elämässä tuli, kun hän osallistui SRL:n koulutuspäivään Tammisaaressa. Tapahtumassa ruotsalaisen kouluttajan näytös sytytti Schulmanissa kipinän.

Hän kertoo seuranneensa sivusta, kun kouluttaja kävi hakemassa itselleen tuntemattoman nuoren hevosen esitykseen. Hevonen oli yksin karsinassa ja niin hurjana, ettei kukaan uskaltanut tuoda sitä kouluttajalle. Kouluttaja meni hevosen luo ja kymmenen minuutin kuluttua tuli areenalle rennon hevosen kanssa.

”Vau! Tuota mä haluan oppia”, muistaa Schulman ajatelleensa ja käveli ruotsalaisen juttusille.

Seuraavana kesänä yhdysvaltalainen Leslie Desmond tuli Schulmanin kutsumana Suomeen kouluttamaan kehonkieleen ja tunteeseen perustuvaa hevostaitoa. Desmond on kirjoittanut yhdessä Bill Dorrancen kanssa True horsemanship through feel -kirjan.

”Olin onnekas, kun tutustuin juuri Leslie Desmondiin. Luonnollisen hevostaidon otsikon alla on monenlaista suuntausta, eikä kaikki tosiaankaan ole pehmeää ja ihanaa. Leslie tuntee monia ratsastuksen lajeja ja oikeastaan vasta jälkeenpäin oivalsin, miten paljon hän jo 90-luvulla puhui istunnasta ja hevosen biomekaniikasta.”

Hevostaitoon paneutumisen jälkeen asiat eivät enää olleet ennallaan.

”Kaikki muuttui niin paljon helpommaksi”, Schulman toteaa.

Oikea tunne ja oikea ajoitus. Niihin perustuu Schulmanin mukaan hyvä ja tehokas hevosen käsittely.

”Hevosen kieli on tunteen ja kehon kieli, jota oppiessaan ihminen tulee tarkemmaksi ja hienovaraisemmaksi. Kouluttajana olen havainnut, että tällaisella työskentelyllä on suuri vaikutus ihmisen elämän muillekin osa-alueille kuin hevosten kanssa toimimiseen; itsetunto kohenee ja oppii ymmärtämään ihmisten välisiä suhteita paremmin.”

Schulman korostaa, että hevosen kanssa toimiminen edellyttää ihmiseltä omien reaktioiden ja tunteiden sietämistä sekä epämukavuusalueelle asettumista.

”Hevosethan herättävät tunteita, joten niiden kanssa on tärkeä oppia neutraaliutta”, hän toteaa.

Esimerkiksi jos hevonen reagoi toisin kuin ihminen haluaa, voi ihmisen reaktiona nousta esiin vihaisuus. Tällöin on tarpeen oppia käyttämään omaa energiaansa ilman että siirtää sen aggressioksi.

”Vuosien myötä olen havainnut, että naiset eivät usein siedä epäonnistumisia tai jo lähtökohtaisesti olettavat epäonnistuvansa tehtävissä.”

Schulmanilta itseltään on kysytty, miksi hän on lähtenyt valitsemalleen tielle.

”Suurin syy siihen on, että en ole ajatellut, voiko näin tehdä ja teenkö mahdollisesti virheitä, vaan lähtenyt vain tekemään. Pitää sietää epämukavuusalueella olemista ja virheitä, että kehittyy.”

Hän antaa esimerkin.

”Jos teet hevosen kanssa harjoitusta ja mokaat sen, pidä tauko. Hengittele ja tee asia uudestaan. Hevoset ovat todella anteeksiantavia meille, kun olemme niille aitoja kaikkine tunteinemme”, Annika Schulman sanoo.

Stable Mind -nimen alla Schulman tarjoaa vuorovaikutuskoulutuksia hevosihmisten lisäksi myös yrityksille.

Torstaina 10. kesäkuuta hän pitää ilmaisen webinaarin otsikolla ”Hevosen kieli on tunteen ja kehon kieli”. Ilmoittautumiset Shculmanin verkkosivun kautta ja tietoa koulutuksista löytyy myös Facebook-sivustosta.

Picasa / Leila Nurmikivi

Siuntion Hevosmarkkinoilla Pinewood Heinz-Haraldin kanssa, joka on esiintynyt myös Horse Fairissa ja HETA-tapahtumassa.