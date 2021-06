Petri Pesonen toivoo uuden kilpailusarjan motivoivan, inspiroivan ja tuovan iloa kilparatsastukseen – ”Hyvää meininkiä ja tasokkaat puitteet”

Peppiina Pesonen

Petri Pesonen toivoo, että Suomen Ratsastajainliitto lähtisi kehittämään nykyistä systemaattisempaa valmennuspolkua tavoitteellisille ratsastajille.

Ratsastajainliitossa kilpailusarjan ideanikkarina toimi hallituksen jäsen Petri Pesonen, Manna & co -konsernin osaomistaja. Pesosella on myös tausta esteratsastajana.

"Pohjola Road to Helsinki -sarjan on tarkoitus olla motivoiva ja laadukas kilpailusarja. Sarja ja Helsinki Horse Show linkittyvät suunnitelmissa saumattomasti toisiinsa. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa näiden sarjojen finaalit ratsastetaan Helsingissä. Sen uskon olevan motivoiva tavoite monille ratsastajille”, Pesonen sanoo.

Sarjassa kilpaillaan sekä este- että kouluratsastuksessa. Esteluokat alkavat suomenhevosten 100 cm luokista ja päätyvät kansalliseen 145-tasoon. Kouluratsastuskin lähtee suomenhevosluokista ja vaativa B-tasosta aina Inter-luokkiin. Viikonlopun kilpailuihin on esteille ilmoittautunut 230 ratsukkoa ja kouluradoille 150 ratsukkoa.

”Olin vielä SRL:n hallituksessa, kun sarjaa alettiin suunnitella. Paikoillaan polkemisen tunteen myötä syntyi ajatus, että laajennetaan GP-sarjaa, jotta mahdollisimman laaja kilpailijajoukko pääsisi mukaan”, Pesonen kertoo.

Pohjola Vakuutuksen sponsorointisumma nelivuotiselle kilpailusarjalle on 100 000 euroa vuodessa. Osakilpailuiden voittosummat ovat korkeimmillaan 2 000 euron luokkaa.

Pesosen mukaan esteratsastuksessa maailman ja Pohjoismaidenkin huippu on päässyt suomalaisilta karkuun ja on aika satsata sekä kilpailuiden että valmennuksen laatuun. Uusi sarja on selkeä konsepti, joka ratsastetaan eri paikkakunnilla. Tavoite on saada joka luokan finaalit aikanaan Helsinki Horse Show´hun. Tästä neuvottelut ovat menossa.

”Ratsastus on siitä erilainen moneen kilpaurheilulajiin verrattuna, että se vaatii poikkeuksellisen mittavan taloudellisen ja bisnesinfran. Jos tällaista infraa ei synny, on se kuolemanspiraali. Olkoon tämä kilpasarja osa sitä, että infra alkaisi syntymään ja ratsastusurheilu pääsisi kehittymään Suomessa niin, että se hyödyttäisi kaikkia toimijoita.”

Pesonen toteaa, että pahimmillaan suomalaisessa GP-sarjassa on ollut kymmenkunta lähtijää.

”Nyt kisajärjestäjän näkökulmasta on hyvä, että GP-sarja koskettaa määrällisesti suurempaa porukkaa. Ajatellaan vaikka perhettä, joka on ostanut kilpahevosen ja panostanut valmennuksiin. Varmasti paljon tuo paljon iloa ja motivaatiota, jos perheeseen ostettu hevonen sijoittuu ja ratsukko saa huomiota. Eikä mediankaan enää tarvitse aina haastatella niitä samoja kolmea sijoittunutta”, Pesonen naurahtaa.

Valmennuksen kehittäminen on Pesosen mukaan tärkeää ja hän on huolestunut nykytilanteesta.

”Toiveeni on, että ihmiset haluaisivat oppia ratsastamaan paremmin ja valmennusjärjestelmä kehittyisi sarjan ympärille. Meillä Suomessa ei ole ratsastajien säännönmukaista kehityspolkua. Valmentajia tarvitaan lisää ja valmennuksen laatuun ja yhtenäisyyteen parempaa linjaa.”

Pesonen on alaa tiiviisti seuraavana havainnut, että ilman systemaattista valmennuspolkua monet ratsastajat ostelevat valmennusta kuin irtokarkkeja.

”Valmennusshoppailusta on valovuosi siihen, että menet mukaan valmennussysteemiin, joka tuottaa tulosta.”

Hän ei ole enää SRL:n hallituksessa, mutta kertoo kovasti toivovansa, että liitto esimerkiksi Jääkiekkoliiton tapaan lähtisi oma-aloitteisesti kehittämään nykyistä systemaattisempaa valmennuspolkua tavoitteellisille ratsastajille.

”Järjestelmän pitäisi olla motivoiva ja luoda nuorille osaamisen pohja. Hauskuus pitää myös olla mukana niin valmentautumisessa kuin kilpailemisessakin, jotta sekä ratsastaja että hänen tukijoukkonsa pysyvät motivoituneina.”

Viikonloppuna Pohjola Road to Helsinki -luokat kilpaillaan Hevosopisto Summer Festival-tapahtumassa 11.–13.6.