Kouluratsastaja Henri Ruoste viimeistelykisassa ennen Tokion olympialaisia

Sanne Katainen

Henri Ruoste on valmistautunut Tokioon myös kokeneella Rossettilla, jolla hän kilpaili Helsinki International Horse Show'ssa muun muassa 2018.

Kouluratsastaja Henri Ruoste ja Kontestro DB käyvät Ranskan Le Mansissa viimeisiä kisojaan ennen Tokion kesäolympialaisia. Torstaina tulos Grand Prix - luokassa oli 74.17 prosenttia mahdollisista maksimipisteistä, millä kaksikko oli toinen.

Voiton vei hollantilainen Hans Peter Minderhoud tanskalaisorilla Glock's Zonik N.O.P (76.07) ja kolmas oli ratsukko Thamar Zweistra / Hexagon's Double Dutch 71.72, niin ikään Alankomaista.

Ruoste ja "Konsta" saivat tuomaristolta hyvät pisteet muun muassa haastavista piaffe- ja passagesosuuksista sekä laukanvaihdoista askeleessa. Mukana oli myös yksi harmillinen, isompi rikko, ja käyntiosuuden pisteet kääntyivät alakanttiin.

Ruoste on silti hevosensa kehitykseen todella tyytyväinen. He aloittivat kilpailemisen kansainvälisillä areenoilla vasta viime vuoden helmikuussa. Normaalisti ensimmäinen iso harppaus on päästä yli 70 prosentin tuloksiin ja sitten toinen ylittää 75.

"Tarvitsemme vielä virheettömän suorituksen. Radalla virheistä pitääkin mennä alas, mutta siitä miten Konsta suorittaa nyt laadullisesti ja virheettömästi tietyt kohdat, voisi pisteissä mennä kyllä rohkeammin myös ylös, mutta ne eivät ole minun päätöksiäni", Ruoste kuvaa arvostelulajin haasteita SRL:n tiedotteessa.

Ruoste ja Kontestro DB ovat FEI:n maailmanlistalla parhaillaan 39. tilalla. Ennätys 75.34 prosenttia saavutettiin Grand Prix’ssä Saksassa viime lokakuussa.

Ratsukko jatkaa Le Mansissa lauantaina illalla GP vapaaohjelmassa. Karanteeni kohti Tokiota alkaa hevosella Aachenissa Saksassa 6.7. ja lento lähtee Liegestä Belgiasta 15.7.

Kansainvälisen tason suorituksia päästään näkemään myös kotimaan maaperällä jo vajaan kahden viikon kuluttua – tosin vain striimattuna. Hevosopisto ja Suomen Ratsastajainliitto järjestävät pikavauhdilla Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut 30.6. – 4.7.

Lajeina ovat esteratsastus, kouluratsastus ja pararatsastus. Tapahtuma järjestetään ilman yleisöä.

Suomen vuoro oli pitää kisa viime vuonna ja järjestelyt olivat jo hyvässä vauhdissa, kun ne jouduttiin perumaan koronan vuoksi. Tänä vuonna epävarmuutta on koronan lisäksi tuonut hermosto-oireita aiheuttava EHV1-virus, joka on jyllännyt poikkeuksellisen kovin Keski-Euroopassa.

Valmennuskeskuksen ja kilpailujen johtaja Pirkko Herd toteaa aikataulun olevan tiukka, kun selvitettäviä asioita koronan vuoksi on paljon.

"Poikkeustilanteessa kilpailun järjestämiseen vaaditaan paljon erikoisosaamista eikä kenelläkään ole kokemusta tällaisesta", hän sanoo tiedotteessa.

