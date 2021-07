Hevoset

Grainfield-kasvattajat laittavat laadun määrän edelle – "Olen niin kukkahattu, että meillä tammat astutetaan vain joka toinen vuosi" Hevoset Lypsykarjatilaa päätuotantosuuntana pitävät Tiia Tuhkanen-Kaila ja Hannu Kaila kasvattavat nopeita lämminverisiä ja värikkäitä suomenhevosia Asikkalan Kalkkisissa.

Harri Nurminen

Tiia Tuhkanen-Kailalla on Viva Via Vita, joka on St Michelissä kisaavan Grainfield Aidenin emä. Sen varsa Grainfield Rocky on Aidenin täysveli, molempien isä on Andover Hall. Hannu Kailan vierellä Zarae Boko sekä Grainfield Kronos.

Yli-Tommolan tilan paras kasvatti on sunnuntaina St Michelissä starttaava Grainfield Aiden. Laatu on määrän sijaan asikkalalaisten Tiia Tuhkanen-Kailan ja Hannu Kailan hevoskasvatuksen avainsana, joskin hevostoiminta on nykyisin myös laajaa. Pariskunnalla on kymmenen omaa siitostammaa, joista neljä lämminveriravureita ja loput suomenhevosia. ”Hevosia kasvatetaan rakkaudesta lajiin ja suuresta intohimosta”, Tiia Tuhkanen-Kaila aloittaa. ”Tarkoitus ei ole ainakaan lisätä kasvatustoimintaa, meillä on nyt mielestäni aika paljon tammoja meidän systeemiin. Vähän vähemmän ja vähän laadukkaampaa, se varmaan olisi järkevin tapa.” Alun perin kaksikosta hevosihminen on juuri Tiia Tuhkanen-Kaila, joka innostui hevosista jo lapsena Kajaanissa. Pariskunta asuu ja yrittää Hannu Kailan sukutilalla Kalkkisissa, ja ensimmäiset omat hevoset tulivat vuonna 2002. ”Hannu kyllä on hevosista hyvin innostunut, välillä tuntuu, että hän on jopa innostuneempi kuin minä. Hannun papalla oli tietysti hevosia, mutta välissä oli yksi sukupolvi, että hevosia ei ollut”, Tiia Tuhkanen-Kaila selvittää. Hevoskasvatuksessa on panostettu hyviin tammoihin ja laadukkaisiin orivalintoihin. Tulostakin on tullut, parhaina lähes 300 000 euroa jo tähän mennessä ansainnut Grainfield Aiden sekä yli 100 000 euroa tienannut Grainfield Oliver. Grainfield Aiden on yksi niistä neljästä suomalaisomisteisesta hevosesta, jotka kilpailevat sunnuntaina kansainvälisessä St Michel -ajossa. Ne kohtaavat tämän hetken maailman huippuihin kuuluvan italialaisomisteisen ja Ranskassa valmennettavan Face Time Bourbonin. ”Tavoitteena on kasvattaa mielenkiintoisia varsoja ja antaa niille kaikki mahdollisuudet. Yritetään hoitaa ja ruokkia hevoset mahdollisimman hyvin, että ainakin aihiot olisivat sellaisia, jotka voisivat pärjätäkin”, Tiia Tuhkanen-Kaila kuvailee. Tänä vuonna lämminverikasvatteja syntyi kolme, joukossa muun muassa Grainfield Aidenin täysveli. Sen emä Viva Via Vita on nyt 19-vuotias ja todennäköisesti jatkaa vielä siitosuraansa – tosin talon omalla systeemillä. ”Olen niin kukkahattu, että meillä tammat astutetaan vain joka toinen vuosi. Meillä on joskus ollut huonoa tuuria varsojen kanssa, ja olen tullut niin varovaiseksi, että en halua viedä pikkuvarsoja pois kotoa." Kun lämminveriset siemennetään pakastespermalla, ne tulevat Tuhkanen-Kailan mukaan välillä huonosti tiineeksi. "Ehkä tämä on jo yltiövarovaista ja Hannu on tästä vähän toista mieltä, mutta tällä lailla meillä on tehty, kun isäntä on siihen toistaiseksi suostunut.” Harri Nurminen Ruunivoikko Usvapellon Taika edustaa tilan niitä kasvatteja, joka on väriltään harvinainen (isä Kuningas Ässä – emä Gaalaliina Kuu – emänisä Auringon Loiste). 10-vuotias siitostamma on jo jättänyt kaksi varsaa. Perheen toinen hevoskasvatussuunta ovat suomenhevoset. Suomenhevostammoja on kuusi, ja niistä valtaosa on ratsusukuisia. Tammoista useampi on suomenhevoseksi poikkeuksellisen värisiä, mutta väri ei ole ainoa jalostusvalintoja ohjaava kriteeri. ”Tarkoitus on saada hyvärakenteisia, hyväluonteisia ja terveitä varsoja, ja jos ne ovat erikoisen värisiä, niin se on vielä plussaa”, Tuhkanen-Kaila painottaa. ”Värihevoset ovat olleet vähän työhevosmaisia, pitkiä ja raskaita, eivätkä ne vastaa ihan nykyajan tavoitteita. Orivalinnoissa täytyy olla tosi tarkkana, että vanhojen värisukujen virheet eivät ainakaan kertautuisi. Luonne ja terveys edellä mennään.” Ratsusuomenhevoset ovat Tiia Tuhkanen-Kailan nimissä, mutta uusin hankinta, hyväsukuinen tähtijuoksijatamma Piimä on pariskunnan yhteisissä nimissä. Harri Nurminen Vuoden vanha Usvapellon Keiju on Tiia Tuhkanen-Kailan kasvatti (Jutun Aihe –Teerisalon Kiira – E.V. Jovankka). Tamma on väriltään rautiaan kimo. Harri Nurminen Hannu Kailan ja Tiia Tuhkanen-Kailan tilan päätuotanto on lypsykarja. Hevoskasvatuksen lisäksi tila myös vuokraa mökkejä. Yli-Tommolan tila Tiia Tuhkanen-Kaila ja Hannu Kaila kasvattavat Asikkalan Kalkkisissa Grainfield -nimellä lämminverisiä ja Usvapellon -suomenhevosia.

Grainfield-ravureita on vuodesta 2004 alkaen syntynyt yhteensä 32, Usvapellon-suomenhevosia vuodesta 2008 alkaen 14.

Tilan päätuotantosuunta on lypsykarja. Tilalla on lisäksi vuokramökkejä sekä hevoskasvatusta.

