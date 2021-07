St Michelin raveissa lauantaina käyneillä raportoitu yhteensä kuusi koronatartuntaa - kuntayhtymä Essote on ollut yhteydessä tiedossa oleviin altistuneisiin

ESSOTE Jussi Salminen

Essoten ylilääkäri Hans Gärdström tutkailee koneelta tietoja Essoten koronajäljitystiimin tartuntatautihoitaja Marika Lyytikäinen kanssa.

St Michelin raveissa lauantaina käyneillä on todettu tähän mennessä yhteensä kuusi koronatartuntaa. Kaikki tartunnan saaneet ovat oleskelleet VIP-alueella ja yleisöalueella. Sunnuntaina raveissa käyneistä ei ole tämänhetkisen tiedon mukaan yhtään sairastuneita. Asiasta kertoo Essoten ylilääkäri Hans Gärdström.

"Koronatartunnan saaneet ovat kolmesta eri seurueesta. He ovat tietoni mukaan pitäneet etäisyyksiä muihin ihmisiin ja ruokailleet ulkona VIP-alueella. Tästä ei ole kuitenkaan kaikkien kohdalla täyttä varmuutta. Kaksi sairastunutta ovat kertoneet käyttäneensä maskeja tapahtuman aikana."

Kuntayhtymä on jäljittänyt sairastuneiden jatko-olinpaikat. Tarkemmat tiedot altistumispaikoista löytyvät Essoten verkkosivuilta, jonne on listattu myös muut Etelä-Savon alueen altistumispaikat.

Etelä-Savon alueella on vahvistettu yhteensä kymmenen tartuntaa maanantaihin mennessä. Yhdeksän tartunnoista on todettu Mikkelissä ja yksi tartunta Mäntyharjulla. Karanteenissa olevia henkiöitä on tällä hetkellä noin sata.

Raveissa sairastuneet ovat olleet Gärdströmin mukaan yhteydessä henkilöihin, joita ovat nähneet raveissa. Myös kuntayhtymä on ollut yhteydessä tiedossa oleviin altistuneihin ja antanut heille jatko-ohjeet.

"Jos raveissa käyneillä ilmenee flunssan oireita, vatsaoireita tai poikkeavaa oloa, pitää hakeutua herkästi koronatestiin."

Matkustus Etelä-Savon alueella, kuten muuallakin Suomessa, on vielä turvallista. Gärdström kehottaa matkailijoita tapaamaan ihmisiä kuitenkin pienissä joukoissa.

"Jos ihmiset menevät mökille tai järjestävät perhejuhlia, niin suositus on tavata ihmisiä pääsääntöisesti ulkona. Massajoukossa olemista on vältettävä ja tavattava ihmisiä pienemmissä ryhmissä, niin ettei oltaisi jatkuvassa lähikontaktissa isossa porukassa."

Ulkona voi tavata kymmenkunta ihmistä kerrallaan. Jos on kyse perhejuhlista, määrä voi olla kymmeniä, kun muistetaan normaalit hygieniaohjeet ja tullaan tilaisuuksiin terveenä, hän sanoo.

