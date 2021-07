Video: Näin piirrät hevosen helposti - "Hevonen on hyvin moniulotteinen ja ilmeikäs olento, jonka avulla voi esittää monenlaisia asioita"

Hevosten piirtäminen on kiehtonut ihmisiä kuvataiteessa jo esihistoriallista luolamaalauksista lähtien. Jäntevä ja herkkä eläin on suosituimpia kuvataiteen aiheita.

"Hevonen on hyvin moniulotteinen ja ilmeikäs olento, jonka avulla voi esittää monenlaisia asioita. Hevonen on myös vahva symboli. Se voi symboloida tunteita, inhimillisyyttä ja erilaisia rooleja", sanoo MT:n graafikko Stiina Hovi, joka on piirtänyt ja maalannut hevosia lapsesta asti. Nykyisin hän tekee enimmäkseen hevosmaalauksia Tulikavio-nimellä ja pitää vuodessa useita näyttelyitä.

"Aloitan hahmottelun aina päästä, sillä se määrittää lopunkin hahmosta. Kaulan kaari, silmien ilme ja korvien asento kertovat paljon. Mittasuhteet ovat myös tärkeitä. Taiteilijana en pyri ehdottomaan näköisyyteen, mutta mittasuhteiden on oltava kohdallaan", hän kertoo.

Mittasuhteiden hahmottamista painottaa myös MT:n graafikko Timo Filpus niin hevosten piirtämisessä kuin kaikessa piirtämisessä.

"Piirrän ensin isot mittasuhteet ja sitten teen pienemmät yksityiskohdat."

Hevosten piirtämistä voi opetella tarkkailemalla hevosia liikkeessä ja kuvissa. On pyrittävä "näkemään" luiden asento nahan sisällä, nivelten kohdat ja vartalon mittasuhteet, Hovi vinkkaa.

"Esimerkiksi pään pituutta voi käyttää mittatikkuna vartalon mittasuhteiden hahmottamisessa. Pään hahmotus voi olla hankalaa, mutta tärkeintä on kiinnittää huomiota silmien ja sierainten asentoon ja sijaintiin toisiinsa nähden.

Toisto on tärkeää kaiken uuden opettelussa.

"Pitää piirtää niin paljon, että päähän muodostuu 3D-malli. Sitten hevosen pystyy laittamaan mihin tahansa asentoon tahansa", neuvoo Filpus.