Prikaatinkenraali siirtyy johtamaan arjen turvallisuustyötä ihmisten parissa – järjestötoiminnassa tarvitaan kuuntelua ja kompromisseja

Paikallisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen rooli on muutoksessa. Se kiinnostaa kuun vaihteessa puolustusministeriöstä MPK:hon siirtyvää Antti Lehtisaloa.

Antti Lehtisalo katsoo, että Puolustusvoimia saatetaan suotta pitää toimintakulttuuriltaan vanhoillisena. "Se on pystynyt hyvin mukautumaan muuttuvaan maailmaan. Jään kaipaamaan toiminnan selkeyttä ja ennen kaikkia monia ihmisiä, joiden kanssa sain tehdä töitä."

Ihmiset vetivät Antti Lehtisalon pois puolustushallinnosta vapaaehtoisen koulutusjärjestön Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) johtoon.

"Kyllä osa kollegoista ihmetteli, miksi tähän päädyin. Mutta kaikella ihmisen elämässä on monta puolta. Minua kiinnosti mahdollisuus tehdä enemmän töitä suoraan kansalaisten kanssa", hän avaa.

Prikaatinkenraalista tulee sunnuntaina se kuuluisa "evp". 57-vuotias Lehtisalo siis eroaa vakinaisesta palveluksesta ja siirtyy eläkkeelle, vaikka täyspäiväisenä töissä jatkaakin. Virkavuosia Puolustusvoimien ja -hallinnon palveluksessa ehtii kertyä kuukautta vaille 33.

Lähes neljä viime vuotta hän työskenteli puolustusministeriössä kansallisen puolustusyksikön johtajana. Kun MPK:n toiminnanjohtajan pestin avautuminen tuli tietoon viime talvena, tarjolla oli myös toinen hyvin kiinnostava tehtävä puolustushallinnon sisällä. Siinä hän olisi jatkanut noin 30-henkisen kenraalikunnan jäsenenä.

Paperien sijaan häntä kiinnosti enemmän työ, jossa saa olla lähellä kansalaisia.

Ihmisläheisyydestä hän kertoo nauttineensa myös aiemmin johtaessaan vuosina 2015–2017 Jääkäriprikaatia, jonka keskuspaikka on Sodankylä.

"Siinä olisin voinut jatkaa pitempäänkin. Ihmiset, ilmapiiri ja erityiset olosuhteet tekivät siitä kiinnostavaa."

Samaan aikaan osuivat myös Suomen puolustusvalmiuden isot muutokset, joiden vieminen käytäntöön teetti puolustusvoimien yksiköissä paljon mietittävää ja tehtävää.

Ihmisten kanssa toimimiseen hän harjaantui myös luottamustehtävässä Suomen Hippoksen puheenjohtajana vuosina 2017–2018.

"Se opetti, että kentällä kannattaa kiertää. Muuten et ole oikeasti perillä järjestön merkityksestä jäsenilleen, ellet kuuntele herkällä korvalla ihmisiä."

MPK on kotimaan vapaaehtoiskentällä kooltaan merkittävä: sen on arvioitu tavoittavan jäsenjärjestöjensä kautta noin puoli miljoonaa suomalaista.

Vaikka koulutusjärjestön nimi tuo mieleen yhtäläisyysmerkit sotilastaitojen harjoittelun ja reserviläistoiminnan kanssa, kasvava osa koulutuksesta on kansalaisten yleisen turvallisuuden hallinnan lisäämistä.

MPK antaa siis yhä useammanlaisissa koulutuksissa tietoa siitä, kuinka kansalainen voi selviytyä erilaisissa kriiseissä ja arjen turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Esimerkiksi naisille erityisesti suunnatut koulutukset samoin kuin kyberturvaa koskevat kurssit kiinnostavat reserviläisten kurssien ohella.

"Tähän on ollut kasvavaa innostusta. Saa vain nähdä, miten aktiivisena osallistuminen koulutuksiin palautuu koronan jälkeen", uusi toiminnanjohtaja pohtii.

Vime vuonna korona pysäytti koulutukset yli puoleksi vuodeksi. Osallistumisia kertyi 23 000, mikä on alle puolet normaalista vuodesta.

Otanta kesän ja syksyn koulutustarjontaan kuitenkin osoittaa, ettei huolta ole. Siviilien arjen turvallisuuteen liittyvät kurssit ovat jo täynnä pitkälle eteenpäin.

Korona saattaa siis jopa luoda lisää motivaatiota perehtyä siihen, mitä poikkeusolot voivat tarkoittaa ja miten harjoitella selviämistä kotioloissa tai vaikka ihan maastossa yöpyen.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki tuli voimaan viime vuoden alussa, ja sen mukaan sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus on MPK:n tehtäväkenttää. Puhdas sotilaallinen koulutus eriytettiin Puolustusvoimille.

"Taustani vuoksikin lähden tähän työhön Suomen puolustuskyvyn ja valmiuden näkökulmasta. On selvää, että lain ajatusten siirtäminen käytäntöön vie useampia vuosia. Kärsivällisyyttä siis tarvitaan", Lehtisalo sanoo.

Häntä kiinnostaa paikallinen vapaaehtoinen maanpuolustus. Osana paraikaa päivitettävää kansallista kokonaisturvallisuusstrategiaa alueittaista yhteistyötä viranomaisten kesken halutaan edelleen tiivistää.

Se tarkoittaa muun muassa alueellisen valmiuspäällikköjärjestelmän luomista. Heidän tehtävänsä on Lehtisalon mukaan rekrytoida vapaaehtoisia paikallisesti.

Tämä kaikki tuo MPK:lle lisää koulutushaasteita.

Lähtökohdat uuteen työhön ovat tutut: Lehtisalo oli mukana uudistamassa vapaaehtoisen maanpuolustuksen lainsäädäntöä. Ministeriössä hänen yksikkönsä ohjasi MPK:n käytännön toimintaa.

Ennen ministeriötä hän työskenteli neljä vuotta Puolustusvoimien alueorganisaatiossa. Jo silloin pohdittiin Lehtisalon mukaan paikallispuolustusta ja vapaaehtoisten koulutuksen käytännön järjestämistä.

Lehtisalon edeltäjistäkin useimmat ovat olleet evp kenraaleita. MPK:n toimihenkilöt ovat siis siviiliviroissa, vaikka järjestöllä on julkisoikeudellinen asema.

Maanpuolustuskoulutuksen valtionapua perittiin alkuvuodesta takaisin, mikä oli järjestölle yllätys.

"Rahoituksessa pitää olla tarkkana, kun järjestöllä on sekä yleistä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta että sotilaallisten valmiuksien kehittämiseen liittyvää koulutusta. Valtionavulla toteutettavassa koulutuksessa on tarkat rajaukset", Lehtisalo toteaa.

Järjestöllä on 24 toimipaikassa noin sata työntekijää, joista puolet on kokoaikaisia ja toinen puoli saa korvausta koulutuksiin kuluneiden tuntien mukaan. Kouluttajista osa tekee töitä molemmilla sektoreilla.

Sääntöjä siitä, mitä kuluja kirjataan mihinkin, on hänen mukaansa selkeytetty, ja MPK on kevään jälkeen saanut valtionapuaan normaalisti.

Koska isoja muutoksia järjestön toimintakenttään on tullut ja tulossa, Antti Lehtisalo aikoo käynnistää strategiatyön. "Järjestötoiminta on aina yhteistyötä. Kompromissejakin tarvitaan, mutta selkeät linjat helpottavat käytännön työn suuntaamista."

Osalle MT:n lukijoista Antti Lehtisalo on tuttu myös hevoskasvattajana. Siitostammoja on kuusi, ja ne asuvat neljän eri hevosyrittäjän huomassa. Raviurheilua hän seuraa kuuden kasvattinsa omistajakimpoissa yhtenä jäsenenä.

Yksityiselämässä toinen merkittävä osuus on nuorisotyöllä. Perheen kolme lasta, joista vanhin on jo opiskelemassa, ovat harrastaneet urheilua ja musiikkia. Isän rooli on ollut tärkeä kuljettajana ja rahoittajana.

Kun nuorten ajankäytöstä kilpailee moni järjestö ja laji, nuorten valinnat vaikuttavat oleellisesti siihen, millaisessa Suomessa tulevaisuudessa elämme. Nähdäänkö siis myös MPK:n jatkossa enemmän nuorille suunnattua koulutusta?

"Asevelvollisuuden parlamentaarisen komitean työ valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Sen osalta varmasti tarkastellaan myös nuorten turvallisuus- ja kriisikoulutusta. Siinä saattaa myös MPK olla mukana", Lehtisalo ennakoi.

Selkeät yhteiset pelisäännöt ja sopivasti porkkanaa pätee myös hevosiin. Antti Lehtisalo kuvattiin siitostamma Katie Alen kotitallissa Hollolan Hämeenkoskella.

Antti Lehtisalo siirtyy puolustusministeriön kansallisen puolustusyksikön johtajasta Maanpuolustuskoulutus MPK ry:n toiminnanjohtajaksi 1.8.

evp prikaatinkenraali, toiminut muun muassa Jääkäriprikaatin komentajana Sodankylässä sekä Rovaniemellä ja Karjalan prikaatin apulaiskomentajana.

Sotilasuralle mahtuu myös jakso Bosniassa suomalaisen jääkäripataljoonan operaatiopäällikkönä sekä palvelukset Karjalan ja Savon prikaateissa.

Kouvolan Kuusankoskella asuvaan perheeseen kuuluvat puoliso ja kolme lasta, joista vanhin on jo opiskelemassa.

Lehtisalo on kasvattanut 49 ravisukuista hevosta ja on niistä kuuden kimpoissa.

